Boxe : voici la date officielle du combat Anthony Joshua-Jake Paul

Le boxeur britannique Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, va affronter Jake Paul en décembre prochain du côté de Miami (Etats-Unis).

Une annonce qui a surpris tout le monde. Alors que son combat contre Gervonta Davis a été annulé après de nouvelles accusations de violences domestiques, Jake Paul a trouvé un accord pour affronter le boxeur anglais, ancien champion des poids lourds, Anthony Joshua, a annoncé ce lundi le promoteur Matchroom Boxing.

Yes, it’s real.



JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA. A career-defining pro heavyweight fight. LIVE only on Netflix Friday, December 19. #JakeJoshuapic.twitter.com/zG4RSqsTxU — Netflix (@netflix) November 17, 2025

Le combat aura lieu le 19 décembre prochain sur le ring du Kaseya Center de Miami, dans un format de 8 rounds de 3 minutes, qui sera diffusé dans le monde entier sur la plate-forme Netflix.

«Quand je battrai Anthony Joshua, tous les doutes disparaîtront et personne ne pourra me refuser l'opportunité de combattre pour un titre mondial», a déclaré l'Américain.

«AJ» n’a plus combattu depuis sa défaite contre Daniel Dubois en septembre 2024 et souhaitait retrouver le ring après quinze mois d’absence. Pour rappel, Jake Paul, influenceur et Youtubeur à succès devenu boxeur, avait battu Mike Tyson en novembre 2024.