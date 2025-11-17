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Boxe : voici la date officielle du combat Anthony Joshua-Jake Paul

Jake Paul avait battu Mike Tyson l'an dernier. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le boxeur britannique Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, va affronter Jake Paul en décembre prochain du côté de Miami (Etats-Unis).

Une annonce qui a surpris tout le monde. Alors que son combat contre Gervonta Davis a été annulé après de nouvelles accusations de violences domestiques, Jake Paul a trouvé un accord pour affronter le boxeur anglais, ancien champion des poids lourds, Anthony Joshua, a annoncé ce lundi le promoteur Matchroom Boxing.

Le combat aura lieu le 19 décembre prochain sur le ring du Kaseya Center de Miami, dans un format de 8 rounds de 3 minutes, qui sera diffusé dans le monde entier sur la plate-forme Netflix.

«Quand je battrai Anthony Joshua, tous les doutes disparaîtront et personne ne pourra me refuser l'opportunité de combattre pour un titre mondial», a déclaré l'Américain.

Bakary Samaké a mis KO Alejandro Ortiz au 5e round.
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«AJ» n’a plus combattu depuis sa défaite contre Daniel Dubois en septembre 2024 et souhaitait retrouver le ring après quinze mois d’absence. Pour rappel, Jake Paul, influenceur et Youtubeur à succès devenu boxeur, avait battu Mike Tyson en novembre 2024.

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