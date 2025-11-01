Calais : l'ancienne championne de cyclisme Cindy Morvan tuée par balle, la suspecte se donne la mort

Le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, a annoncé qu’une femme avait avoué un meurtre avant de se suicider, ce vendredi à Calais (Pas-de-Calais). La victime est l'ancienne championne de France de cyclisme sur piste, Cindy Morvan.

Une affaire tragique. Une femme s’est donné la mort après avoir avoué un meurtre par écrit, selon l'AFP. Des informations confirmées à CNEWS ce samedi par le procureur de la République adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu.

Les faits se sont déroulés ce vendredi 31 octobre à Calais (Pas-de-Calais). La victime, Cindy Morvan, âgée de 39 ans et mère de deux enfants, était une ancienne championne de France de cyclisme sur piste. Elle a été tuée par balle aux alentours de 14h30.

Par ailleurs, le corps de la mère de famille a été retrouvé dans les parties communes de son immeuble, non loin de la porte de son appartement.

De son côté, l’auteure présumée des faits a revendiqué son geste par écrit dans un courrier retrouvé à ses côtés. Son corps a été découvert dans la soirée de vendredi dans sa voiture garée sur un parking de Calais, où elle «a mis fin à ces jours avec une arme du même type», que celle ayant servi à abattre sa victime.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte pour déterminer plus précisément les raisons du drame. Patrick Leleu a indiqué que la piste du «contexte familial» était envisagée. En effet, la meurtrière présumée et Cindy Morvan ont toutes deux partagé la vie du même homme à des périodes différentes.

Après l'annonce de la nouvelle, la Fédération Française de Cyclisme a tenu à rendre hommage à l'ancienne championne, adressant «une pensée toute particulière à [ses] deux enfants».