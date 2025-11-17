Football : voici les sommes réclamées par Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui au PSG devant le conseil des Prud’hommes

Ce lundi devant le conseil des Prud’hommes de Paris, les avocats de Kylian Mbappé et Kheira Hamraoui ont réclamé des sommes importantes au PSG.

Des montants exorbitants. Ce lundi 17 novembre, une audience aux Prud’hommes s’est tenue à Paris concernant le litige qui oppose le PSG et Kylian Mbappé, parti libre à l’été 2024. Les deux parties ont fait part de leur demande respective.

Ainsi, le capitaine de l’équipe de France, qui a rejoint le Real Madrid en 2024, réclame la somme de 260 millions d’euros de dommages et intérêts suite au préjudice subi après son départ du club de la capitale. Il reproche à ses anciens dirigeants l’absence de requalification de son CDD en CDI, mais aussi le non-paiement de 55 millions d’euros de salaires et de primes.

Le cas Kheira Hamraoui

En réponse, le club parisien réclame 240 millions à son ancien attaquant, dont 180 millions d’euros en compensation à la suite du transfert avorté après une offre du club saoudien d'Al-Hilal de 300 millions d'euros, déclinée par le joueur, en juillet 2023.

La décision du conseil des Prud'hommes ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.

Un peu plus tôt, dans un autre cas, c’est la joueuse Kheira Hamraoui qui réclame, par l’intermédiaire de ses avocats, près de 3,5 millions d’euros au PSG.

Dans le détail, la joueuse réclame «1 million d'euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 173.400 euros pour manquement aux obligations de sécurité, 300.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de prévention au harcèlement moral, 1 million de dommages et intérêts pour préjudice moral et images et 1 million de dommages et intérêts pour perte de chance», a détaillé Me Pascal-Pierre Garbarini. La décision sera rendue le 16 décembre.

Le cas de l'ex-joueuse du Paris SG avait défrayé la chronique. Kheira Hamraoui avait été agressée à coups de barre de fer et frappée aux jambes par deux hommes le soir du 4 novembre 2021 à Chatou (Yvelines), une agression sous les yeux de sa coéquipière Aminata Diallo, alors que les deux joueuses rentraient d'un dîner ensemble. Elle avait ensuite reproché au club de ne pas l'avoir soutenue et de l'avoir laissée de côté l'a poussant à partir.