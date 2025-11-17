NBA : la terrible chute sur le dos du Français Zaccharie Risacher après un dunk (vidéo)

Le Français Zaccharie Risacher a lourdement chuté, dans la nuit de dimanche à lundi, lors du match NBA entre les Atlanta Hawks et les Phoenix Suns.

Une terrible chute. Zaccharie Risacher est tombé après un dunk lors de la victoire de sa franchise d’Atlanta contre Phoenix (124-122) dans la nuit de dimanche à lundi en NBA. Le numéro un de la draft 2024 souffre d'une contusion à la hanche.

La scène s’est produite à sept minutes de la fin du match. A ce moment-là, il a récupéré le ballon et a filé au panier. En dunkant, le Français n’est pas parvenu à s’accrocher à l’arceau et est retombé sur le dos.

Auteur de 15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, il est resté quelques instants au sol en grimaçant avant de finalement de regagner les vestiaires. Il n’a pas terminé la rencontre et est incertain pour le prochain match d’Atlanta, dans la nuit de mardi à mercredi contre les Detroit Pistons.