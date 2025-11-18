Equipe de France : forfait pour le match contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé s’est offert une escapade à Dubaï

Touché à une cheville et forfait pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France en Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a passé quelques jours du côté de Dubaï.

A-t-il bénéficié d’un traitement de faveur ? Dans la foulée de la victoire contre l’Ukraine (4-0) et de la qualification de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a été remis à la disposition du Real Madrid en raison d’une inflammation de la cheville droitepour passer des examens. Avec le billet pour le Mondial validé, le capitaine tricolore a ainsi été exempté du long à voyage à Bakou pour affronter l’Azerbaïdjan lors du dernier match de la campagne des éliminatoires (1-3).

Aperçu dans un hôtel et un club de padel

Mais officiellement forfait pour cette rencontre, l’attaquant français ne serait pas vraiment rentré à Madrid, où aucun examen n’était prévu par le club merengue pour évaluer l’état de sa cheville à en croire la presse espagnole. L’ancien joueur de Monaco et du PSG aurait pris un avion, samedi matin, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à destination de Dubaï, où il a passé quelques jours. Il a notamment été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal ainsi que dans un club de padel. Le champion du monde 2018 a posé en tenue de sport entourés de membres du club et du chanteur Dadju. Les frères Lucas et Théo Hernandez, qui ont joué en Azerbaïdjan, étaient eux aussi présents.

De quoi laisser penser que la blessure de Kylian Mbappé n’était pas aussi sérieuse et était avant tout diplomatique pour lui éviter de disputer cette ultime rencontre sans enjeu. Mais aussi de le décharger de ce déplacement de plus de cinq heures. Mais cela ne l’a finalement pas empêché d’effectuer un vol de près de 6h40 pour se rendre jusqu’aux Emirats arabes unis. Un passe-droit qui pourrait laisser des traces auprès de certains de ses coéquipiers. Surtout qu’il est le capitaine de cette équipe de France et qu’il est sensé montrer l’exemple.

Sachant également que ce n’est pas la première fois. Il y a un an, Kylian Mbappé n’avait pas été retenu par Didier Deschamps pour lui permettre de se reposer. Et alors que les Bleus affrontaient Israël à Budapest (Hongrie) en Ligue des nations, il s’était offert une escapade du côté de Stockholm qui avait fait grand bruit. Selon la presse locale, son nom avait été cité dans une plainte pour viol avant que l’affaire ne soit classée sans suite. Et cette nouvelle virée inattendue pourrait à nouveau faire des vagues.