Football : le père de Kylian Mbappé chante du Barry White lors d’un concert caritatif (vidéo)

Dimanche, lors d’un événement caritatif pour les enfants hospitalisés à l’Olympia, le père de Kylian Mbappé a chanté du Barry White sur scène.

Il est rare de le voir prendre le micro mais c’était pour une belle cause. Dimanche 16 novembre, à l’occasion d’un événement organisé à l’Olympia par l’association Premiers de Cordée, Wilfrid Mbappé, papa de Kylian et Ethan, a interprété sur scène la chanson «You’re the First, the Last, My Everything» de Barry White.

🎶 On vient de m'envoyer cette vidéo de Wilfrid Mbappé qui chante du Barry White pour le concert de Premiers de Cordée. Il est très bon 👏 pic.twitter.com/TNOZCGVajY — Nizzague (@Nizzague) November 17, 2025

Vêtu d’une chemise et d’un pantalon noir, appuyé sur sa béquille, il s’est montré très à l’aise et a semblé captivé toute la salle mythique de la capitale.

D’autres personnalités sportives étaient présentes lors de cette belle soirée, comme l’ancien manager d’Arsenal Arsène Wenger, le boxeur Souleymane Cissokho et l’ancien handballeur Thierry Omeyer.

A noter que depuis 2017, Kylian Mbappé est parrain de l’association.