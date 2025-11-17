Football : pourquoi le PSG réclame-t-il 240 millions d’euros à Kylian Mbappé ?

En conflit avec Kylian Mbappé depuis son départ libre au Real Madrid à l’été 2024, le PSG a réclamé 240 millions d’euros à son ancien joueur, ce lundi, devant le conseil des Prud’hommes.

Leur litige a pris une nouvelle tournure. Opposés dans un conflit depuis de longs mois, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous, ce lundi, devant le conseil des Prud’hommes de Paris. Et si l’attaquant français n’était pas présent à l’audience, il était représenté par ses avocats, réclamant pas moins de 260 millions au club parisien notamment pour la requalification de son contrat de CDD en CDI et pour le harcèlement moral qu'il estime avoir subi à la fin de son contrat.

Une offre de 300 millions d’euros émise par le club saoudien d’Al Hilal

En réponse à son ancien joueur, le PSG lui réclame la somme de 240 millions d’euros en raison du préjudice subi après son départ libre au Real Madrid à l’été 2024. Dans le détail, le club demande 60 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 180 millions d’euros, le prix de son transfert de Monaco à Paris, en compensation d’un transfert avorté après une offre de 300 millions d’euros émise par le club saoudien d’Al Hilal et déclinée par le joueur en juillet 2023.

Le PSG et Kylian Mbappé sont en conflit depuis plus de deux ans. Le capitaine de l’équipe de France avait été mis à l’écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-2024 car il refusait de prolonger et souhaitait aller au bout de son contrat avant d'être finalement réintégré. Et le club parisien assure qu’un accord verbal avait été conclu en vue de sa réintégration, stipulant que l’attaquant, appelé à partir sans indemnité de transfert, abandonnait une partie des sommes dues en fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. Un accord réfuté par le camp Mbappé, qui évoque un «fantasme».

La décision du conseil des Prud’hommes dans cette affaire, qui a fait couler beaucoup d’encre, ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.