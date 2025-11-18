Hippisme : une jeune jockey plongée dans le coma après une lourde chute en pleine course

Victime d’une lourde chute et d’un violent choc à la tête, ce week-end, en Nouvelle-Zélande, une jeune jockey se trouve actuellement dans le coma.

Elle lutte pour sa survie. Une jeune jockey, âgée 24 ans, se trouve actuellement dans le coma après avoir été victime d’une lourde chute survenue, ce week-end, sur l’hippodrome de Rotorua en Nouvelle-Zélande, a rapporté The New Zealand Herald. Au départ de la 6e course de la réunion, Bailey Rogerson, issue d'une des familles les plus célèbres des courses hippiques néo-zélandaises, a été désarçonnée de sa monture Mandolo à 400 m de l’arrivée.

Un Français suspendu quatre semaines

Et le jockey français Corentin Berge a été jugé responsable de cet incident. Il a été suspendu quatre semaines par les commissaires pour avoir laissé son cheval se déplacer et gêner la monture de Bailey Rogerson, qui a été placée en soins intensifs.

Et elle a été plongée dans le coma artificiel pour réduire l'œdème cérébral lié à une possible hémorragie. Elle souffre également d’une fracture du crâne et une fracture au niveau du cou est également suspectée. Mais elle est en mesure de bouger ses membres. «C’est une bonne nouvelle», a indiqué son grand-père Graeme Rogerson, évidemment très inquiet comme tous ses proches.

Et notamment sa mère Michelle Northcott, également ancienne jockey, présente à son chevet. «Michelle n’a pas quitté Bailey d’une semelle depuis que c’est arrivé», a ajouté le légendaire entraîneur. Un peu plus tôt, Bailey Rogerson avait décroché sa 3e victoire de la saison et la 58e de sa carrière avant de voir son destin basculer.