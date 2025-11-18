Rugby : le calendrier complet de la première édition du Championnat des nations 2026

Le calendrier du Championnat des nations, nouvelle compétition de rugby, dont la première édition aura lieu en 2026, a été dévoilé.

1ere journée (4 juillet)

Nouvelle-Zélande - France

Australie - Irlande

Afrique du Sud - Angleterre

Japon - Italie

Argentine - Ecosse

Fidji - Pays de Galles

2e journée (11 juillet)

Australie - France

Nouvelle-Zélande - Italie

Afrique du Sud - Ecosse

Fidji - Angleterre

Japon - Irlande

Argentine - Pays de Galles

3e journée (18 juillet)

Japon - France

Nouvelle-Zélande - Irlande

Australie - Italie

Afrique du Sud - Pays de Galles

Argentine - Angleterre

Fidji - Ecosse

4e journée (6 au 8 novembre)

France - Fidji

Angleterre - Australie

Italie - Afrique du Sud

Ecosse - Nouvelle-Zélande

Irlande - Argentine

Pays de Galles - Japon

5e journée (13 au 15 novembre)

France - Afrique du Sud

Italie - Argentine

Pays de Galles - Nouvelle-Zélande

Angleterre - Japon

Irlande - Fidji

Ecosse - Australie

6e journée (21 novembre)

France - Argentine

Angleterre - Nouvelle-Zélande

Irlande - Afrique du Sud

Pays de Galles - Australie

Ecosse - Japon

Italie - Fidji

Finales, à Londres :

27 novembre : 6e Nord - 6e Sud, 3e Nord - 3e Sud

28 novembre : 5e Nord - 5e Sud, 2e Nord - 2e Sud

29 novembre : 4e Nord - 4e Sud, 1er Nord - 1er Sud

