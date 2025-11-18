Rugby : le calendrier complet de la première édition du Championnat des nations 2026

Le calendrier du Championnat des nations, nouvelle compétition de rugby, dont la première édition aura lieu en 2026, a été dévoilé.
1ere journée (4 juillet)
Nouvelle-Zélande - France
Australie - Irlande
Afrique du Sud - Angleterre
Japon - Italie
Argentine - Ecosse
Fidji - Pays de Galles
2e journée (11 juillet)
Australie - France
Nouvelle-Zélande - Italie
Afrique du Sud - Ecosse
Fidji - Angleterre
Japon - Irlande
Argentine - Pays de Galles
3e journée (18 juillet)
Japon - France
Nouvelle-Zélande - Irlande
Australie - Italie
Afrique du Sud - Pays de Galles
Argentine - Angleterre
Fidji - Ecosse
4e journée (6 au 8 novembre)
France - Fidji
Angleterre - Australie
Italie - Afrique du Sud
Ecosse - Nouvelle-Zélande
Irlande - Argentine
Pays de Galles - Japon
5e journée (13 au 15 novembre)
France - Afrique du Sud
Italie - Argentine
Pays de Galles - Nouvelle-Zélande
Angleterre - Japon
Irlande - Fidji
Ecosse - Australie
6e journée (21 novembre)
France - Argentine
Angleterre - Nouvelle-Zélande
Irlande - Afrique du Sud
Pays de Galles - Australie
Ecosse - Japon
Italie - Fidji
Finales, à Londres :
27 novembre : 6e Nord - 6e Sud, 3e Nord - 3e Sud
28 novembre : 5e Nord - 5e Sud, 2e Nord - 2e Sud
29 novembre : 4e Nord - 4e Sud, 1er Nord - 1er Sud