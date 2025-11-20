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Coupe du monde 2026 : voici le tirage complet des barrages intercontinentaux

La RD Congo va disputer ces barrages intercontinentaux. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort des barrages intercontinentaux, avec notamment la RD Congo, a été réalisé ce jeudi 20 novembre.

A qui les deux places pour la Coupe du monde 2026 ? Ce jeudi, en même temps que celui des barrages de la zone Europe, le tirage des barrages intercontinentaux a eu lieu.

Les deux meilleures équipes au classement Fifa, l'Irak et la République démocratique du Congo, attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre autres équipes. 

Dans le premier tableau, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque se rencontreront pour pouvoir affronter la RD Congo, et dans le second, le vainqueur de Bolivie-Suriname ira défier l'Irak.

Le tirage des barrages intercontinentaux

Demi-finale 1 : Nouvelle-Calédonie – Jamaïque
Demi-finale 2 : Bolivie - Suriname
Finale 1 : RD Congo - vainqueur demi-finale 1
Finale 2 : Irak - vainqueur demi-finale 2        

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Ce tournoi intercontinental se tiendra au cours de la fenêtre internationale prévue du 23 au 31 mars 2026, dans les stades mexicains de Guadalajara et Monterrey, sans que la répartition exacte des rencontres ne soit encore connue.

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