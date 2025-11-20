Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : l’équipe de Turquie victime d’un vol estimé à plus de 300.000 euros dans son vestiaire en Espagne

En marge de son match de lundi en Espagne comptant pour les qualifications du Mondial 2026, la sélection de la Turquie a dénoncé le vol de plusieurs objets de luxe dans le vestiaire.

Un oubli qui s’est finalement transformé en vol. L’équipe de Turquie, qui a frôlé l’exploit en menant au score avant de se faire rejoindre par l’Espagne (2-2) lors des qualifications à la Coupe du monde 2026 lundi, a déploré le vol d’une montre de luxe et deux bagues dans le vestiaire du stade de la Cartuja de Séville.

D’après Marca, la délégation aurait d’abord signalé l’oubli d’une montre de luxe d’une valeur de 200.000 euros et de deux bagues estimées à 60.000 euros chacune, pour un total de 320.000 euros de perte donc. Mais par la suite, la délégation a signalé une disparition avant de porter plainte pour vol auprès des autorités.

Selon les informations du quotidien sportif, les objets volés ont été retrouvés et au moins une personne aurait été arrêtée. D’autres arrestations pourraient suivre.