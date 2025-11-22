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Après avoir reçu des menaces de mort, la star de Liverpool Alexander Isak achète un doberman à 35.000 euros pour assurer sa sécurité

Un dobermann est une race de chien très puissante. [@OlgaOvcharenko/ADOBE]
Par CNEWS
Publié le

Après avoir reçu des menaces de mort, le joueur de Liverpool Alexander Isak a choisi de renforcer sa sécurité en s’offrant un dobermann spécialement dressé pour la protection. Coût de l’opération : 35 000 euros.

Il n’y a rien de plus fidèle qu’un chien. Et pour assurer sa sécurité, mieux vaut pouvoir compter sur un compagnon puissant, entraîné et d’une loyauté infaillible.

C’est sans doute le raisonnement d’Alexander Isak. L’attaquant suédois de Liverpool, âgé de 26 ans, vient d’adopter un dobermann déjà formé aux missions de protection, pour la somme de 35.000 euros.

Pour trouver ce chien hautement entraîné, le footballeur s’est tourné vers Phoenix Dogs, une association spécialisée dans la formation de chiens de sécurité.

Les joueurs de football, meilleurs amis des bêtes ?  

Mais pourquoi un tel achat ? Selon The Sun, le footballeur aurait reçu des menaces de mort et de cambriolage après son transfert depuis Newcastle, très critiqué. Le média précise qu’Isak «veut se sentir en sécurité en dehors du terrain, et qu’un chien de protection est essentiel».

Sur le même sujet Pourquoi le dobermann porte-t-il ce nom ? Lire

Si sa décision peut paraître surprenante, elle n’a pourtant rien d’inhabituel. D’autres joueurs, comme Jack Grealish, Jake O’Brien ou encore Marcus Rashford, ont eux aussi choisi de s’entourer de chiens spécialement entraînés pour la garde et la sécurité.

SécuritéChienFootballLiverpool FCMenace

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