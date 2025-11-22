Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après sa victoire en finale du WTT Star Contender de Mascate ?

Félix Lebrun s'est imposé, ce samedi 22 novembre, en finale du WTT Star Contender de Mascate contre son frère, Alexis Lebrun, en sept sets (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6).

Un succès précieux avant les choses sérieuses. Opposé à son grand frère Alexis, Félix Lebrun a remporté le WTT Star Contender organisé à Mascate (Oman) dans une rencontre pleine de suspense et qui a déclaré son vainqueur à l'issue de la septième manche (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6).

Second WTT Star Contender title after #WTTGoa 2024!👊😤



After taking the first three games and then dropping the next three to brother Alexis, Felix Lebrun pulls through in the decider to clinch the title! What a rollercoaster of a Final! 🔥#WTTMuscat#TableTennispic.twitter.com/0Mloq88bC2 — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 22, 2025

Vainqueur de son deuxième titre WTT de la saison après celui remporté à Tunis en avril dernier, le Français de 19 ans empoche 600 points, qui lui permettent de grimper au 6e rang mondial, ainsi que les 17.000 dollars prévus pour le vainqueur du tournoi, soit près de 15.000 euros.

Des points précieux au classement

Défait par son frère pour la troisième fois de suite, Alexis Lebrun quitte le sultanat d'Oman avec 420 points pour le classement WTT, ainsi qu'un chèque de 9.025 dollars, soit 7.800 euros.

Taking his second title of the season! ⚡️



Congratulations to our Men’s Singles Champion, Felix Lebrun! 🏆💥#WTTMuscat#TableTennispic.twitter.com/7LTwTZgOdb — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 22, 2025

La fratrie a désormais les yeux sur le dernier tournoi de l'année, réservé à l'élite du tennis de table mondial : les WTT Finals, prévus à Hong Kong du 10 au 14 décembre prochain.

Un événement auquel participera également un autre Français en la personne de Simon Gauzy (18e), qui a profité des divers résultats du tournoi pour assurer sa qualification à l'événement final.