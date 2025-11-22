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Tennis de table : combien Félix Lebrun va-t-il toucher après sa victoire en finale du WTT Star Contender de Mascate ?

Félix Lebrun va également remporter des places au classement mondial. [WANG Zhao / AFP]
Par Dylan Veerasamy
Publié le

Félix Lebrun s'est imposé, ce samedi 22 novembre, en finale du WTT Star Contender de Mascate contre son frère, Alexis Lebrun, en sept sets (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6).

Un succès précieux avant les choses sérieuses. Opposé à son grand frère Alexis, Félix Lebrun a remporté le WTT Star Contender organisé à Mascate (Oman) dans une rencontre pleine de suspense et qui a déclaré son vainqueur à l'issue de la septième manche (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6). 

Vainqueur de son deuxième titre WTT de la saison après celui remporté à Tunis en avril dernier, le Français de 19 ans empoche 600 points, qui lui permettent de grimper au 6e rang mondial, ainsi que les 17.000 dollars prévus pour le vainqueur du tournoi, soit près de 15.000 euros.

Des points précieux au classement

Défait par son frère pour la troisième fois de suite, Alexis Lebrun quitte le sultanat d'Oman avec 420 points pour le classement WTT, ainsi qu'un chèque de 9.025 dollars, soit 7.800 euros. 

La fratrie a désormais les yeux sur le dernier tournoi de l'année, réservé à l'élite du tennis de table mondial : les WTT Finals, prévus à Hong Kong du 10 au 14 décembre prochain.

Sur le même sujet Tennis de table : le Français Félix Lebrun remporte le WTT Star Contender de Mascate face à son frère Alexis Lire

Un événement auquel participera également un autre Français en la personne de Simon Gauzy (18e), qui a profité des divers résultats du tournoi pour assurer sa qualification à l'événement final.

Tennis de tableSportFélix LebrunAlexis Lebrun

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