Tennis de table : le Français Félix Lebrun remporte le WTT Star Contender de Mascate face à son frère Alexis

Le pongiste français Félix Lebrun s'est imposé en finale du WTT Star Contender de Mascate (Oman) face à son frère Alexis Lebrun (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6).

Une finale de haut niveau. À Mascate, les frères Félix et Alexis Lebrun se sont livré une bataille haletante en finale du tournoi WTT Star Contender de Mascate. Un match qui a souri à Félix. La jeune star du tennis de table français s’est imposée dans un match épique en 7 manches (11-8, 11-8, 11-4, 5-11, 13-15, 10-12, 11-6) contre son frère, afin de remporter son second titre WTT de la saison 2025.

Taking his second title of the season! ⚡️



Congratulations to our Men’s Singles Champion, Felix Lebrun! 🏆💥#WTTMuscat#TableTennispic.twitter.com/7LTwTZgOdb — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 22, 2025

Après deux premiers sets accrochés (11-8, 11-8), Félix Lebrun semblait avoir fait le plus dur en remportant largement le troisième set (11-4). Mais un retour en force d'Alexis Lebrun dans le quatrième set (5-11), ainsi que la perte de plusieurs balles de matchs dans les sets suivants (13-15 et 10-12) ont rééquilibré les débats entre les deux frères.

Trois Français aux WTT Finals

La «belle» a finalement tourné en faveur d'Alexis, avec un ascendant pris sur son aîné dans l'ultime manche (11-6), lui permettant de remporter la finale et de décrocher un troisième succès consécutif contre son grand frère. De bonne augure avant les WTT Finals de Hong Kong, organisés du 10 au 14 décembre.

Déjà qualifié pour ce tournoi réunissant l'élite du tennis de table mondial, Félix Lebrun (6e) fera le voyage avec son frère (13e), ainsi que Simon Gauzy (18e), qui ont assuré leur billet pour Hong Kong grâce aux résultats du WTT Star Contender de Mascate.