F1 Academy : Karting, Isack Hadjar, «Pocket Rocket»… trois choses à savoir sur Doriane Pin, sacrée championne 2025

La Française Doriane Pin a remporté ce dimanche l’édition 2025 de la F1 Academy, le championnat du monde de monoplaces réservé aux femmes.

Deuxième en 2024, la Française Doriane Pin (21 ans), qui évolue dans l’écurie Prema/Mercedes, a remporté l'édition 2025 de la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes, après avoir terminé cinquième de la dernière course, samedi à Las Vegas.

Championne de France à 15 ans

Doriane Pin a décroché son premier titre à 15 ans. C’était à Angerville, le 7 avril 2019, et elle a été sacrée championne de France de karting avec plus de 10 secondes d’avance sur ses concurrents.

Amis d'Isack Hadjar depuis le karting

Tous les deux nés en 2004, Doriane Pin et Isack Hadjar se connaissent depuis des années puisqu’ils se sont fréquentés sur les circuits de course de karting. Un peu plus de dix ans plus tard, ils sont tous les deux chez les plus grands. En Formule 1.

Surnommé «Pocket Rocket»

Doriane Pin, qui a été souvent conseillée par Toto Wolff, Lewis Hamilton (avant qu'il ne rejoigne Ferrari l'été dernier) et George Russell, est surnommée «Pocket Rocket» («fusée de poche») en raison de son petit gabarit (1,59m).