Football : Arsenal étouffe le rival Tottenham (4-1) et s’envole en tête de la Premier League

Arsenal s’est facilement imposé contre son voisin et rival Tottenham (4-1), ce dimanche. Les Gunners en profitent pour s’envoler en tête du championnat anglais.

Ils ont frappé fort. Arsenal a aisément disposé de Tottenham, son rival du nord de Londres, Tottenham, (4-1) avec un triplé d'Eberechi Eze dimanche. Le n°10 a frappé trois fois (41e, 46e, 76e) dans un «North London Derby» à sens unique.

Malgré le joli but de Richarlison, les Spurs n'ont rien pu faire. Et le leader reprend sa marche en avant après avoir été freiné par Sunderland (2-2) avant la trêve internationale, et avant une semaine épicée, contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions puis à Chelsea dimanche en championnat.

RICHARLISON S'OFFRE UN BUT SENSATIONNEL 😱😱



C'est sûrement l'un des buts de la saison, et ça relance peut-être les Spurs face à Arsenal, la suite du match est à vivre sur CANAL+ 🔥#ARSTOT | #PremierLeaguepic.twitter.com/5yWXsiwSfQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2025

Après 12 journées, l'équipe de Mikel Arteta compte 29 points, six de plus que Chelsea et sept de plus que Manchester City. Aston Villa et Crystal Palace complètent le Top 5.

Tottenham, neuvième, n'a fait que subir à l'Emirates et ses supporters peuvent être inquiets avant un déplacement chez le Paris Saint-Germain, mercredi en Ligue des champions (21h).