Sumo : un combattant ukrainien fuit la guerre et remporte son premier tournoi professionnel japonais

Aonishiki, combattant de sumo ukrainien qui avait fui la guerre, a remporté ce week-end du tournoi sur le sol japonais, pays de la discipline.

Il peut faire la fierté de son pays. Le lutteur de sumo ukrainien Aonishiki, qui a fui son pays après l'invasion russe, est devenu dimanche le premier représentant ukrainien à remporter un tournoi sur le sol nippon de ce sport traditionnel japonais.

De son vrai nom Danylo Yavhusishyn, et âgé de 21 ans, il a remporté le tournoi de l'île de Kyushu après avoir battu le grand champion mongol Hoshoryu lors d'un combat décisif pour les départager. «Je suis heureux d'avoir pu atteindre mon objectif», a-t-il déclaré en japonais aux fans du Fukuoka Kokusai Center lors de son interview filmée d'après combat.

Yavhusishyn, qui a pour nom de ring complet Aonishiki Arata, est arrivé au Japon il y a trois ans, sans parler un mot de japonais, après avoir fui la guerre en Ukraine. Depuis, il a gravi les échelons du sumo à une vitesse record. L'Association japonaise de sumotori tiendra d'ailleurs prochainement une réunion spéciale pour le promouvoir au rang d'ozeki, le deuxième rang le plus élevé après celui de yokozuna (grand champion), a annoncé la chaîne nationale NHK.

Adolescent, il a participé aux championnats du monde juniors de sumo, mais a quitté l'Ukraine après l'invasion russe de février 2022. Il est arrivé au Japon deux mois plus tard et a connu un début de carrière fulgurant, atteignant les divisions supérieures du sport en seulement un an, jusqu'au quatrième rang le plus élevé.

YES! YES! YES! Aonishiki won his first tournament! Ganbare! Incredible rikishi! pic.twitter.com/Rs4NCecJDr — セルギー・コルスンスキー前駐日ウクライナ特命全権大使 (@KorsunskySergiy) November 23, 2025

Natif du centre de l'Ukraine, Yavhusishyn a commencé le sumo à l'âge de 7 ans, devenant champion national à 17 ans. Il quitte le pays quelques semaines avant son dix-huitième anniversaire, évitant de peu la conscription, et gagne d'abord l'Allemagne, puis le Japon, où une connaissance rencontrée lors des championnats du monde junior de sumo en 2019 l'accueille chez ses parents.

En faisant ses débuts en juillet 2023, Yavhusishyn est devenu le deuxième lutteur de sumo professionnel né en Ukraine, suivant les traces de son compatriote Serhii Sokolovskyi, plus connu sous le nom de Shishi. La promotion de Yavhusishyn dans les divisions supérieures du sumo a été la cinquième plus rapide depuis l'introduction du système actuel de six tournois par an en 1958. De son propre aveu, il vise désormais le sommet de la hiérarchie. «Je suis heureux (maintenant), mais il y a un statut supérieur. Je veux travailler pour l'atteindre», a-t-il déclaré.