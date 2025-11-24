MMA : un combattant meurt après avoir perdu connaissance dans la cage

Isaac Johnson, combattant américain de MMA, est décédé ce week-end après avoir été gravement blessé lors d’un combat aux États-Unis.

Un véritable drame. Isaac Johnson, combattant de MMA, a perdu la vie des suites de ses blessures après un combat lors de la soirée Matador Fighter Challenge au stade Cicero, dans la banlieue de Chicago, vendredi 21 novembre.

MMA Fighter Isaac Johnson Dead at 31 After Fight https://t.co/T4TrmNgqufpic.twitter.com/5pHNlDzLOr — TMZ (@TMZ) November 23, 2025

Cette organisation est décrite comme «l'événement ultime de MMA et de boxe thaïlandaise». Isaac Johnson était inscrit dans la catégorie poids lourds pour un combat de boxe thaïlandaise contre Mario Aleksandrovski.

L’Américain de 31 ans s’est écroulé au cours du troisième round et a immédiatement été transporté à l'hôpital, d’après le promoteur de l'événement Joe Goytia. Il est décédé quelques heures plus tard au centre médical de l’université Loyola. Les résultats de l'autopsie réalisée après sa mort n'ayant pas encore été communiqués.

«Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers», a écrit Goytia dans une publication sur Facebook.