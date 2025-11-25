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UFC : lance-roquettes, lutte avec Khamzat Chimaev… Jon Jones invité à l’anniversaire du fils de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie

Jon Jones a disputé son dernier combat en novembre 2024. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité à l'anniversaire du fils de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie, la star de l'UFC Jon Jones a passé du bon temps entre des tirs de lance-roquettes et de la lutte…

Des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce lundi soir, Jon Jones a été aperçu du côté de Grozny (Russie) où il était invité à l’anniversaire du fils du chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC a profité de son passage pour effectuer quelques passe-temps originaux.

Sur la première vidéo partagée, on aperçoit l’Américain en train de réaliser une lutte dans la rue avec un autre champion de l’organisation américaine de MMA, Khamzat Chimaev. Et le champion des poids moyens, natif du pays mais qui défend les couleurs des Emirats Arabes Unis, n’a eu aucune difficulté en emmenant au sol «Bones».

De retour à la Maison Blanche ?

«Khamzat est un vrai ****, c’est sûr, a-t-il écrit sur X en réaction à la vidéo. Oui, cette intervention était légitime. Chimaev est en pleine forme, et je ne pouvais pas faire grand-chose sur cette surface en béton.»

Jon Jones a ensuite été aperçu imitant un combat avec Ramzan Kadyrov puis, dans un autre moment, il s’est essayé au… lance-roquettes.

«C’était génial ! J’ai été invité par le président Kadyrov ! J’ai passé une journée à fêter les 18 ans de son fils, j’ai pu tirer avec des armes exotiques, ma préférée était le lance-roquettes, a-t-il expliqué. On ne m’avait jamais autant servi à manger, j’ai mangé comme un roi.»

Sur le même sujet «Je le retrouverai au Daghestan» : Ian Garry prêt à affronter Islam Makhachev pour le titre de l’UFC Lire

Pour rappel, l’Américain, qui avait un temps annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision, compte combattre lors de la soirée UFC à la Maison Blanche en juin prochain.

UFCRamzan KadyrovJon JonesKhamzat ChimaevMMASport

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