WRC : Sébastien Ogier sacré champion du monde pour la 9e fois si…

Revenu à seulement trois points d’Elfyn Evan grâce à sa victoire au Japon, Sébastien Ogier peut décrocher le 9e titre de champion du monde sa carrière lors du dernier rallye de la saison en Arabie saoudite.

Va-t-il rejoindre Sébastien Loeb dans la légende ? Sébastien Ogier (41 ans) pouvait avoir un très grand sourire après sa victoire au rallye du Japon. Grâce à son carton plein en terre nipponne, il y a trois semaines, son 2e en trois rallyes, le pilote français est revenu à seulement trois points du Britannique Elfyn Evans en tête du championnat du monde et peut toujours rêver d’un 9e sacre avant l’ultime épreuve de la saison en Arabie saoudite.

Sébastien Ogier and Vincent Landais win in Japan and will take the championship battle down to the wire in Saudi Arabia 🏆#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/Le4vnGkmFA — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2025

Il a même son destin en mains pour égaler son illustre compatriote alsacien. Alors que les dix premiers à l’arrivée finale marquent des points (25 points pour le vainqueur, 17 points pour le deuxième puis 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1), ainsi que les cinq premiers du classement de la dernière étape (5 points, 4, 3, 2 et 1) et les cinq premiers de la Power Stage finale (5 points, 4, 3, 2 et 1), soit 35 au maximum, Sébastien Ogier décrochera une nouvelle couronne mondiale en cas de victoire finale et s’il prend au moins cinq points lors de la dernière journée.

Il sera également assuré d’être sacré s’il termine devant le Gallois dans les trois classements du week-end, peu importe la position, et inscrit au moins 14 points au total pour éviter un éventuel retour de Kalle Rovanperä, qui accuse un retard de 21 points au classement général. En revanche, un succès d’Elfyn Evans, qui lui rapporterait 25 points, condamnerait Sébastien Ogier qui ne pourrait pas inscrire plus de 27 points au total et échouerait donc à seulement un point…

S’il veut se confiant quant à ses chances de titre, Sébastien Ogier a néanmoins affiché quelques inquiétudes concernant ce nouveau rallye. «On a fait ce qu’il fallait pour recoller et nous voilà idéalement replacés avant cette dernière manche. J’ai juste un espoir : que ce nouveau rallye soit à la hauteur des standards du WRC, des enjeux et du scénario car après une saison pareille j’estime que nous méritons d’avoir un final correct et équitable. Ce sera une première, j’espère que ce ne sera pas trop une loterie dans le désert, avec des pierres partout et d’autres choses comme ça», a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il est en tout cas déterminé à tout donner. «Je ferai le maximum et du moment que je fais le boulot, je ne pourrai pas avoir de regrets. Si ça veut le faire tant mieux, mais si ça ne le fait pas ce ne sera pas la fin du monde. Mais après tous les efforts déployés pour s'offrir cette finale, ça serait quand même pas mal de conclure», a lâché Sébastien Ogier, qui pourrait marquer encore un peu plus l’histoire du championnat du monde des rallyes.