Ligue Europa : Lille écrase le Dinamo Zagreb (4-0), Nice s'incline lourdement face à Porto (3-0) et Lyon atomise le Maccabi Tel Aviv (6-0)

Le LOSC s’est relancé dans la course à la qualification en Ligue Europa en disposant facilement du Dinamo Zagreb (4-0) ce jeudi. A l’inverse, l’OGC Nice n’en finit plus de sombrer avec une cinquième défaite en autant de matchs sur la pelouse de Porto (3-0). L'OL a infligé une correction au club israélien du Maccabi Tel Aviv (6-0) pour prendre la tête de cette phase de Ligue.

Fortunes diverses pour les clubs français en Coupe d'Europe. A l’occasion de la cinquième journée de Ligue Europa ce jeudi, Lille a repris sa marche en avant en s’imposant facilement à domicile face aux Croates du Dinamo Zagreb (4-0).

Largement dominateur tout au long de la rencontre, les Dogues se sont appuyés sur le buteur portugais Felix Correia pour ouvrir le score d’un plat du pied croisé (21e), avant de doubler la mise par l’intermédiaire de son milieu congolais Ngalayel Mukau (36e).

Déjà auteur d’une passe décisive, la pépite marocaine Hamza Igamane a alourdi le score (69e) d’une belle frappe croisée en deuxième période, avant que le capitaine Benjamin André ne parachève ce large succès (86e).

Un zéro pointé pour l’OGC Nice

En quête de ses premiers points en Ligue Europa, l’OGC Nice a encore passé une sale soirée européenne, largement battu par le FC Porto (3-0). Les Aiglons ont été cueilli à froid dès la première minute de jeu par le milieu espagnol Gabri Veiga, dont la frappe déviée a trompé la vigilance du portier Yehvann Diouf.

Le milieu du club portugais a doublé la mise peu après la demi-heure de jeu (33e), avant que le buteur espagnol Samu ne convertisse un pénalty à l’heure de jeu (61e). Les Aiglons occupent la place de lanterne rouge avec aucun point pris dans la compétition après cinq journées.

Lyon prend la tête de la phase de Ligue

Grâce à un triplé inscrit par Corentin Tolisso (25e, 51e et 54e), l'OL a facilement disposé de la formation israélienne du Maccabi Tel Aviv (6-0) pour prendre la tête de cette phase de Ligue de la compétition avec un total de 12 points en 5 rencontres.

Le défenseur brésilien Abner Vinicius a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score en début de match (4e) avant d'offrir une passe décisive à Corentin Tolisso (25e). Le défenseur malien Moussa Niakhaté a transformé un pénalty (35e) pour mettre les siens définitivement à l'abri avant la pause.

Après deux autres buts inscrits par Corentin Tolisso au retour des vestiaires, le milieu tchèque Adam Karabec a conclu ce spectacle d'une superbe frappe (62e).