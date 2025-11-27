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MMA : Cristiano Ronaldo devient actionnaire d’une organisation espagnole

«CR7» se lance dans un nouveau défi. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La star du football Cristiano Ronaldo est devenue ce jeudi actionnaire de WOW, une organisation espagnole de MMA.

Des terrains de football aux octogones. Ce jeudi 27 novembre, l’organisation espagnole MMA WOW FC a annoncé que Cristiano Ronaldo, légende du football et actuel joueur d’Al-Nassr (Arabie saoudite) devenait actionnaire.

«Le MMA incarne des valeurs auxquelles je crois profondément : la discipline, le respect, la résilience et la recherche constante de l'excellence, a expliqué le Portugais de 40 ans comme le rapporte Marca. WOW FC construit quelque chose d'unique et de puissant, et je suis fier de rejoindre ce projet pour contribuer à l'essor de ce sport et inspirer la prochaine génération.»

«C’est un moment historique. CR7 est bien plus qu’une superstar mondiale : il est un symbole d’ambition, de résilience et d’excellence, a confié Arturo Guillen, le PDG de WOW FC dans un communiqué. Son adhésion à notre mission confirme la pertinence de tout ce que nous avons construit et enrichit l’avenir que nous façonnons. Ensemble – avec Cristiano, Ilia Topuria, nos athlètes, nos partenaires et les millions de personnes qui suivent ce mouvement – nous sommes prêts à redéfinir le rôle du MMA dans la culture mondiale.»

La quintuple Ballon d’or portugais rejoint ainsi le champion des légers de l’UFC Ilia Topuria, Espagnol d’origine géorgienne, qui s’est ravi de son arrivée. «L’arrivée de Cristiano Ronaldo chez WOW FC est un moment fort pour ce sport, a-t-il confié. Il incarne les plus hauts standards de professionnalisme, de travail acharné et d’excellence mondiale. Ensemble, nous propulserons le MMA vers de nouveaux sommets et inspirerons les athlètes et les fans du monde entier à croire que tout est possible.»

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Après l’immobilier via l’hôtellerie, le padel ou encore la porcelaine, «CR7» se lance dans un nouveau défi. De quoi encore plus préparer son futur après-carrière.

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