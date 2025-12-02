Coupe du monde 2026 : Donald Trump va assister au tirage au sort de la phase de groupes

Donald Trump assistera vendredi à Washington au tirage au sort de la Coupe du monde 2026 de football, a confirmé lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Il sera bien présent. Comme annoncé il y a quelques jours, le tirage au sort du Mondial 2026, organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, aura lieu au Kennedy Center à Washington ce vendredi, en présence du président des Etats-Unis.

Selon les modalités du tirage au sort publiées la semaine dernière, les quatre premières équipes au classement Fifa, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Donald Trump a fait de la Coupe du monde un événement central de son deuxième mandat. Mais l'organisation de cette compétition a été touchée par les prises de position du président républicain sur l'immigration, quand il a évoqué la possibilité de déplacer des matchs devant se produire dans des villes qu'il ne juge pas assez sûres vers d'autres sites.

Parmi les villes qui accueilleront des matchs figurent des bastions démocrates comme Los Angeles (8 rencontres prévues), San Francisco (6 rencontres) et Seattle (6 rencontres).