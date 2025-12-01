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Coupe du monde 2026 : Espagne, France, Argentine… Voici le pays qui a le plus de chances de remporter la compétition selon les prédictions d’Opta

L'Espagne est favorite pour remporter la Coupe du monde 2026. L'Espagne est favorite pour remporter la Coupe du monde 2026. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A six mois de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, le statisticien Opta a dévoilé ses prédictions concernant le potentiel vainqueur de cette 23e édition.

Qui succédera à l’Argentine sur le toit du monde ? Sacrée il y a trois ans au Qatar, l’Albiceleste remettra son titre en jeu, cet été, lors de la Coupe du monde 2026 organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Et alors que le tirage au sort de la phase de groupes sera effectué, ce vendredi, à Washington, une équipe se dégage pour décrocher le titre suprême avec l’Espagne.

Seize ans après sa première étoile décrochée en Afrique du Sud, la Roja, dirigée par Luis de la Fuente, a 17% de chances d’être couronnée, selon les prédictions du statisticien opta. La sélection ibérique, qui reste sur une impressionnante série de 31 matchs sans la moindre défaite, devance l’équipe de France. Avec Didier Deschamps, qui quittera son poste de sélectionneur à la fin de la compétition, à leur tête, les Bleus ont 14,1% de chances de triompher et décrocher la 3e Coupe du monde de leur histoire.

En quête de son premier titre depuis 1966, l’Angleterre pointe en 3e position avec 11,8% de chances d’être sacrée. Les Three Lions devancent l’Argentine (8,7%), l’Allemagne (7,1%), le Portugal (6,6%), le Brésil (5,6%) et les Pays-Bas (5,2%).

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 sera effectué en présence de Donald Trump.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici les chapeaux complets pour le tirage au sort Lire

Haïti est, en revanche, l’équipe qui a le moins de chances de remporter cette Coupe du monde (0,03%) avec Curaçao et la Jordanie (0,04%). Rendez-vous désormais le 19 juillet, date de la finale, pour savoir si ces prédictions vont se révéler justes.

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