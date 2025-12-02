Coupe du monde de rugby 2027 : équipes, chapeaux, diffusion TV… Ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 se tiendra à Sydney, en Australie, ce mercredi 3 décembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027, qui aura lieu en Australie, ce mercredi 3 décembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand a lieu le tirage au sort ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 se tiendra à Sydney, en Australie, le 3 décembre 2025. A noter que le tournoi se jouera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027.

Les équipes qualifiées

Europe : Angleterre, Écosse, France, Irlande, Italie, Pays de Galles, Géorgie, Espagne, Roumanie, Portugal

Afrique : Afrique du Sud, Zimbabwe

Amérique du Sud : Argentine, Uruguay, Chili

Asie : Japon, Hong Kong

Pacifique : Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Tonga, Canada, États-Unis, Samoa

Les chapeaux

Chapeau 1 : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, France, Argentine

Chapeau 2 : Australie, Fidji, Écosse, Italie, Pays de Galles, Japon

Chapeau 3 : Géorgie, Uruguay, Espagne, États-Unis, Chili, Tonga

Chapeau 4 : Samoa, Portugal, Roumanie, Hongkong, Zimbabwe, Canada

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie sera diffusée en direct sur RugbyPass TV et les canaux officiels de World Rugby, à partir de 10h, heure française.