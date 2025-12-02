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Coupe du monde de rugby 2027 : équipes, chapeaux, diffusion TV… Ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort

L'Afrique du Sud a remporté la dernière Coupe du monde de rugby. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 se tiendra à Sydney, en Australie, ce mercredi 3 décembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027, qui aura lieu en Australie, ce mercredi 3 décembre. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand a lieu le tirage au sort ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 se tiendra à Sydney, en Australie, le 3 décembre 2025. A noter que le tournoi se jouera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027.

Les équipes qualifiées

Europe : Angleterre, Écosse, France, Irlande, Italie, Pays de Galles, Géorgie, Espagne, Roumanie, Portugal
Afrique : Afrique du Sud, Zimbabwe
Amérique du Sud : Argentine, Uruguay, Chili
Asie : Japon, Hong Kong
Pacifique : Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Tonga, Canada, États-Unis, Samoa

Les chapeaux

Chapeau 1 : Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, France, Argentine
Chapeau 2 : Australie, Fidji, Écosse, Italie, Pays de Galles, Japon
Chapeau 3 : Géorgie, Uruguay, Espagne, États-Unis, Chili, Tonga
Chapeau 4 : Samoa, Portugal, Roumanie, Hongkong, Zimbabwe, Canada

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 sera effectué le 3 décembre en Australie.
Sur le même sujet Rugby : voici les chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 Lire

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie sera diffusée en direct sur RugbyPass TV et les canaux officiels de World Rugby, à partir de 10h, heure française.

Coupe du monde de RugbyCoupe du monde 2027SportRugby

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