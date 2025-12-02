FC Barcelone : le capitaine se met en retrait pour une durée indéterminée pour cause de détresse psychologique

En difficulté ces derniers jours, Ronald Araujo, le capitaine du FC Barcelone, a demandé à son club de se mettre en retrait pour une durée indéterminée.

Il a décidé de prendre une pause pour mieux revenir. En détresse psychologique, Ronald Araujo a demandé au FC Barcelone de se mettre en retrait. Selon Mundo Deportivo, le capitaine Blaugrana veut se ressourcer mentalement pour une durée à cette heure «indéterminée».

Après le match de Ligue des champions perdu face à Chelsea (3-0), mardi 25 novembre, le défenseur de 26 ans avait été critiqué par des supporters barcelonais, qui lui reprochaient ses deux cartons jaunes qui lui ont valu une exclusion au cours de la première période de cette partie.

Le soutien de son club

En conférence de presse ce lundi avant le match contre l’Atlético de Madrid de ce mardi, le coach barcelonais Hansi Flick a confirmé que son défenseur ne serait «pas disponible pour des raisons personnelles».

«Je tiens à encourager et à défendre Araujo. Il a été vivement critiqué, et je trouve cela injuste. Il se donne à fond sur le terrain, il est notre capitaine, et il doit maintenant surmonter cette épreuve car c'est une personne très émotive, avec des sentiments profonds, a confié le technicien allemand. Il traverse une période difficile, et je veux lui dire que nous sommes à ses côtés, qu'il doit aller de l'avant, car ici, on gagne et on perd tous ensemble, et personne n'est seul responsable des défaites ou des victoires.»

Joan Laporta, président du club barcelonais, avait tenu à adresser son soutien à son joueur il y a quelques jours : «C’est une personne très émotive, avec des sentiments profonds. Il traverse une période difficile, et je veux lui dire que nous sommes à ses côtés.»