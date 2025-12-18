Football : combien le Maroc va-t-il toucher après sa victoire en Coupe arabe de la FIFA 2025 ?

La Coupe Arabe de la FIFA 2025, qui s'est achevée ce jeudi 18 décembre, a été remportée par le Maroc qui va toucher une belle somme.

Une très belle enveloppe. La Coupe Arabe 2025, remportée jeudi par le Maroc contre la Jordanie (3-2 a.p.), va distribuer un total de 36,5 millions de dollars (31,4 millions d’euros) aux sélections participantes.

«Chaque équipe participant à la Coupe arabe 2025 recevra 715.000 dollars (615.179 euros), tandis que la récompense pour atteindre les quarts de finale sera de 1.073.000 dollars (923.198 euros), ont révélé les organisateurs. L'équipe qui finira quatrième empochera 2.146.000 dollars (1.846.396 euros), la troisième 2.862.000 (2.462.436 euros), la vice-championne obtiendra 4.293.000 dollars (3.693.654 euros), et la championne 7.155.000 dollars (6.156.090 euros)»

La dotation de la Coupe Arabe 2025

Vainqueur : 7.155.000 dollars (6.156.090 euros)

Finaliste : 4.293.000 dollars (3.693.654 euros)

Troisième : 2.862.000 (2.462.436 euros)

Quatrième : 2.146.000 dollars (1.846.396 euros),

Quart de finale : 1.073.000 dollars (923.198 euros),

Prime de participation : 715.000 dollars (615.179 euros)