Football : l'improbable licenciement du sélectionneur du Cameroun à quelques jours de la CAN 2025

Ce lundi soir, le Cameroun a annoncé le départ de son sélectionneur Marc Brys à trois semaines du début de la CAN 2025.

Un électrochoc à venir ? Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2025, dont le coup d’envoi sera donné le 21 décembre prochain au Maroc, approche à grand pas, le Cameroun a décidé de licencier son sélectionneur Marc Brys ce lundi.

En poste depuis avril 2024, le Belge de 63 ans était en conflit ouvert avec la fédération et son président, Samuel Eto’o, qui vient d’être réélu. Il est remplacé par le Camerounais David Pagou (56 ans) qui sera assisté d’Alexandre Belinga et Martin Ntoungou.

Des «manquements professionnels»

Dans un communiqué diffusé, il est reproché au technicien des «actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d’insubordination» et des «manquements professionnels» qui ont d’ailleurs été listés : «le refus manifeste d’assister à certaines séances de travail convoquées par la Fecafoot, la publication de la liste des joueurs et l’organisation de conférences de presse sans autorisation préalable, au mépris et en violation des procédures usuelles de la Fecafoot, le non-respect de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existant entre la Fédération et ses Sponsors, la transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indications des clubs auxquels ils appartiennent, le refus de communiquer ses programmes d’entraînement.»

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA SESSION DU COMITÉ D'URGENCE DE LA

FÉDÉRATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL TENUE LE 01ER DÉCEMBRE 2025 pic.twitter.com/tvFjSMzU3J — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) December 1, 2025

Ce dernier n’a entraîné que des clubs locaux comme Coton Sport FC de Garoua, Stade Renard de Melong, Aigle royal de la Menoua et PWD Bamenda.

Eliminés de la course à la Coupe du monde 2026, les Lions Indomptables, quintuples vainqueurs de la CAN, seront attendus au Maroc. Ils sont placés dans le groupe F avec le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.