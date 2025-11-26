CAN 2025 : voici la liste des arbitres sélectionnés

La liste des 28 arbitres pour officier lors de la CAN 2025, du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, a été dévoilée ce mardi soir.

La compétition approche à grands pas. Avant de connaître les effectifs des sélections pour la CAN 2025, la Confédération Africaine de Football a livré la liste des arbitres pour la compétition. Ils sont 28 et une seule femme a été retenue, Shamira Nabadda.

Les 28 arbitres de la CAN 2025

1. Ghorbal Mustapha (Algérie)

2. Gamou Youcef (Algérie)

3. Djindo Louis Houngnandande (Bénin)

4. Mdabihawenimana Pacifique (Burundi)

5. Nfere Aboub Abdoul (Cameroun)

6. Alhadji Allalou Mahamat (Tchad)

7. Messie Jessie Oved N. Moutouo (Congo)

8. Kpan Clement Franklin (Côte d’Ivoire)

9. Ndala Ngambo Jean-Jacques (RD Congo)

10.Mohamed Mansour Maarouf (Egypte)

11. Amin Mohamed Omar (Egypte)

12.Atcho Pierre Ghislain (Gabon)

13.Mebiame Patrice Tanguy (Gabon)

14.Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana)

15.Kamaku Peter Waweru (Kenya)

16.Traore Boubou (Mali)

17.Abdel Aziz Bouh (Mauritanie)

18.Dahane Beida (Mauritanie)

19.Herallal Ahmed Imtehaz (Maurice)

20. Jalal Jayed (Maroc)

21. Kach Grafe Mustapha (Maroc)

22. Uwikunda Samuel (Rwanda)

23. Issa Sy (Sénégal)

24. Omar Abdulkadir Artan (Somalie)

25. Abongile Tom (Afrique du Sud)

26. Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan)

27.Mehrez Melki (Tunisie)

28. Shamira Nabadda (Ouganda)