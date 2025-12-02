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NBA : le fantastique dunk du Français Bilal Coulibaly sur Giannis Antetokounmpo lors de la victoire de Washington (vidéo)

Bilal Coulibaly et les Wizards se sont imposés contre les Bucks. [Geoff Burke-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Bilal Coulibaly s’est offert un sublime dunk sur Giannis Antetokounmpo, lundi lors de la victoire de Washington contre Milwaukee (129-126) en NBA.

Une photo qu’il pourra encadrer. Le Français Bilal Coulibaly a réalisé une action de grande classe lors de la victoire de sa franchise des Wizards contre les Bucks lundi soir à seulement 10 secondes de la fin du match.

Auteur de 7 points, 5 rebonds et 2 passes décisives, l’international tricolore, vice-champion olympique 2024 avec les Bleus à Paris, a intercepté le ballon dans son camp avant de filer vers le panier pour dunker puissamment sur Giannis Antetokounmpo, star NBA et double MVP.

«Mettez là au Louvre», ont écrit sur Instagram les Wizards avant de publier un autre cliché du joueur avec la légende «Bilalcatraz».

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Avec 9,5 points de moyenne, Bilal Coulibaly réalise un début de saison moyen en NBA. Sa franchise compte seulement trois succès en 19 matchs.

NBABilal CoulibalyGiannis AntetokounmpoVidéoBasketSport

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