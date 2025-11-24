NBA : l’incroyable petit pont réalisé sur un adversaire en plein match par Luka Doncic (vidéo)

Lors de la victoire des Los Angeles Lakers chez les Jazz d’Utah (108-106), ce dimanche soir, Luka Doncic a réalisé un petit pont sur un joueur adverse.

Il a encore joué au magicien. Lors de la victoire in extremis des Lakers sur le parquet du Jazz (108-103), dans la nuit de dimanche à lundi, la star de la NBA Luka Doncic a inscrit 33 points et pris 11 rebonds. Le Slovène s’est aussi offert plusieurs actions de grandes classes dont un petit pont sur Kevin Love.

L’action s’est déroulée dans le deuxième quart-temps et s’est conclue par un service de Doncic à l’aveugle pour Jaxson Hayes qui a un réalisé un superbe dunk.

LUKA DONČIĆ ARE YOU SERIOUS??



NUTMEG INTO A FASTBREAK ALLEY-OOP 🤯 pic.twitter.com/K8NwvXRRJD — NBA (@NBA) November 24, 2025

Avec ce quatrième succès consécutif, les Californiens grimpent à la 2e place de la Conférence Ouest, assez loin de l'Oklahoma City Thunder, leader intouchable.

A noter que pour son premier match à l'extérieur depuis son retour à la compétition, LeBron James a inscrit 17 points en 34 minutes.