Coupe du monde de rugby 2027 : voici la composition de tous les groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2027, qui sera organisée en Australie, a été effectué, ce mercredi, à Sydney avec le XV de France qui a hérité d’un groupe abordable avec le Japon, les Etats-Unis et les Samoa.
Groupe A
Nouvelle-Zélande
Australie
Chili
Hong Kong
Pool stages = Locked 🔒#RWC2027Draw | #RWC2027pic.twitter.com/LhHC20tELI
— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) December 3, 2025
Groupe B
Afrique du Sud
Italie
Géorgie
Roumanie
Groupe C
Argentine
Fidji
Espagne
Canada
Groupe D
Irlande
Ecosse
Uruguay
Portugal
Groupe E
France
Japon
Etats-Unis
Samoa
Groupe F
Angleterre
Pays de Galles
Tonga
Zimbabwe