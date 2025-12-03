Coupe du monde de rugby 2027 : voici la composition de tous les groupes

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde de rugby 2027, qui sera organisée en Australie, a été effectué, ce mercredi, à Sydney avec le XV de France qui a hérité d’un groupe abordable avec le Japon, les Etats-Unis et les Samoa.

Groupe A

Nouvelle-Zélande

Australie

Chili

Hong Kong

Groupe B

Afrique du Sud

Italie

Géorgie

Roumanie

Groupe C

Argentine

Fidji

Espagne

Canada

Groupe D

Irlande

Ecosse

Uruguay

Portugal

Groupe E

France

Japon

Etats-Unis

Samoa

Groupe F

Angleterre

Pays de Galles

Tonga

Zimbabwe