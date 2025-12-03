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Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix d’Abou Dhabi

Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri se disputeront le titre de champion du monde à Abou Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri se disputeront le titre de champion du monde à Abou Dhabi. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La saison de Formule 1 connaîtra son dénouement, ce dimanche, lors du Grand Prix d’Abou Dhabi sur le tracé de Yas Marina, où Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri se disputeront le titre de champion du monde.

Vendredi 5 décembre

10h30-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

14h-15h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 6 décembre

11h30-12h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

15h-16h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 7 décembre

14h : course sur Canal+

Formule 1SportAbou DhabiGrand PrixProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

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