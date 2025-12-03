Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix d’Abou Dhabi

La saison de Formule 1 connaîtra son dénouement, ce dimanche, lors du Grand Prix d’Abou Dhabi sur le tracé de Yas Marina, où Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri se disputeront le titre de champion du monde.
Vendredi 5 décembre
10h30-11h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport
14h-15h : essais libres 2 sur Canal+ Sport
SEMAINE DE GRAND PRIX 😍
Dimanche, à 14H00 sur CANAL+, Norris, Verstappen et Piastri vont se disputer un titre 🔥 #F1pic.twitter.com/aYacHqJv8g
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 1, 2025
Samedi 6 décembre
11h30-12h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport
15h-16h : qualifications sur Canal+ Sport
Dimanche 7 décembre
14h : course sur Canal+