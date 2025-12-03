Taekwondo : une athlète iranienne refuse d’affronter une combattante israélienne et se retire des Championnats du monde des moins de 21 ans

Une jeune athlète iranienne a refusé d’affronter une combattante israélienne lors des Championnats du monde des moins de 21 ans de taekwondo organisés au Kenya.

Elle a préféré se retirer. Une jeune athlète iranienne a refusé d’affronter une combattante israélienne lors des Championnats du monde des moins de 21 ans de taekwondo, organisés au Kenya, et décidé de déclarer forfait pour la compétition. «Rozhan Goudarzi s'est retirée car elle se trouvait dans le même groupe qu’une athlète du régime sioniste», a annoncé l’agence Isna en faisant référence à Israël.

Aucune modification au calendrier de la compétition

Alors que la République islamique d’Iran ne reconnaît pas l’Etat d’Israël et interdit tout contact entre athlètes iraniens et israéliens, les autorités iraniennes ont protesté contre cette situation. Mais la Fédération internationale a indiqué qu’elle ne pouvait apporter aucune modification au calendrier de la compétition, poussant Rozhan Goudarzi à renoncer.

En août 2023, un haltérophile iranien a été suspendu par les autorités du pays après avoir serré la main d'un sportif israélien au cours d’une compétition en Pologne. Et pendant des années, des sportifs iraniens se sont arrangés pour éviter de rencontrer des Israéliens en compétition en se faisant disqualifier ou en fournissant des certificats médicaux.

Le jeune prodige des échecs Alireza Firouzja a, lui, quitté son pays après que la Fédération iranienne lui a interdit de disputer le Championnat du monde en 2019 de crainte qu’il y affronte un joueur israélien. Naturalisé français, il représente désormais ce pays dans les compétitions internationales.

La guerre entre le Hamas et l’armée israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023, a exacerbé les tensions entre les deux pays qui ont chacun mené des frappes contre l’autre en milieu d’année.