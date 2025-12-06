Coupe du monde 2026 : voici le programme complet des rencontres, groupe par groupe

Au lendemain du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, le programme complet des rencontres de la compétition a officiellement été dévoilé ce samedi 6 décembre.
Un casse-tête pour les amateurs de football en Europe. Organisée au Mexique, au Canada et aux États-Unis, la Coupe du monde 2026 va réunir l'élite du football mondial durant l'été à venir.
Mais avec le décalage horaire, les supporters des différentes équipes nationales devront s'adapter, avec des rencontres tardives ou matinales. Voici le programme complet, groupe par groupe.
Groupe A
11 juin à 21h : Mexique-Afrique du Sud (Stade Azteca, Mexico)
12 juin à 4h du matin : Corée du Sud-Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande (Estadio Akron, Guadalajara)
18 juin à 18h : Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande-Afrique du Sud (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
19 juin à 3h du matin : Mexique-Corée du Sud (Estadio Akron, Guadalajara)
25 juin à 3h du matin : Danemark/Macédoine du Nord/République Tchèque/Irlande-Mexique (Stade Azteca, Mexico)
25 juin à 3h du matin : Afrique du Sud-Corée du Sud (Stade BBVA, Monterrey)
Groupe B
12 juin à 21h : Canada-Italie/Irlande du Nord/Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine (BMO Field, Toronto)
13 juin à 21h : Qatar-Suisse (Levi's Stadium, San Francisco)
18 juin à 21h : Suisse-Italie/Irlande du Nord/pays de Galles/Bosnie-Herzégovine (SoFi Stadium, Los Angeles)
19 juin à minuit : Canada-Qatar (BC Place, Vancouver)
24 juin à 21h : Suisse-Canada (BC Place, Vancouver)
24 juin à 21h : Italie/Irlande du Nord/Bosnie-Herzégovine/Pays de Galles/Qatar (Lumen Field, Seattle)
Groupe C
14 juin à minuit : Brésil-Maroc (MetLife Stadium, New York)
14 juin à 3h : Haïti-Écosse (Gillette Stadium, Boston)
20 juin à minuit : Écosse-Maroc (Gillette Stadium, Boston)
20 juin à 3h : Brésil-Haïti (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
25 juin à minuit : Écosse-Brésil (Hard Rock Stadium, Miami)
25 juin à minuit : Maroc-Haïti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
Groupe D
13 juin à 3h du matin : États-Unis-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles)
13 juin à 6h du matin : Australie-Turquie/Roumanie/Slovaquie/Kosovo (BC Place, Vancouver)
19 juin à 6h du matin : Turquie/Roumanie/Slovaquie/Kosovo-Paraguay (Levi's Stadium, San Francisco)
19 juin à 21h : États-Unis-Australie (Lumen Field, Seattle)
26 juin à 4h du matin : Turquie/Roumanie/Slovaquie/Kosovo-Paraguay-États-Unis (SoFi Stadium, Los Angeles)
26 juin à 4h du matin : Paraguay-Australie (Levi's Stadium, San Francisco)
Groupe E
14 juin à 19h : Allemagne-Curaçao (NRG Stadium, Houston)
15 juin à 1h du matin : Côté d'Ivoire-Équateur (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
20 juin à 22h : Allemagne-Côté d'Ivoire (BMO Field, Toronto)
21 juin à 2h du matin : Équateur-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City)
25 juin à 22h : Équateur-Allemagne (MetLife Stadium, New York)
25 juin à 22h : Curaçao-Côte d'Ivoire (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
Groupe F
14 juin à 22h : Pays-Bas-Japon (AT&T Stadium, Arlington)
15 juin à 4h du matin : Ukraine/Suède/Pologne/Albanie-Tunisie (Estadio BBVA, Monterrey)
20 juin à 19h : Pays-Bas-Ukraine/Suède/Pologne/Albanie (NRG Stadium, Houston)
21 juin à 6h du matin : Tunisie-Japon (Estadio BBVA, Monterrey)
26 juin à 1h du matin : Tunisie-Pays-Bas (Arrowhead Stadium, Kansas City)
26 juin à 1h du matin : Japon-Ukraine/Suède/Pologne/Albanie (AT&T Stadium, Arlington)
Groupe G
15 juin à 21h : Belgique-Égypte (Lumen Field, Seattle)
16 juin à 3h du matin : Iran-Nouvelle-Zélande (SoFi Stadium, Los Angeles)
21 juin à 21h : Belgique-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles)
22 juin à 3h du matin : Nouvelle-Zélande-Égypte (BC Place, Vancouver)
27 juin à 5h du matin : Nouvelle-Zélande-Belgique (BC Place, Vancouver)
27 juin à 5h du matin : Égypte-Iran (Lumen Field, Seattle)
Groupe H
15 juin à 18h : Espagne-Cap-Vert (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
16 juin à minuit : Arabie saoudite-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami)
21 juin à 18h : Espagne-Arabie saoudite (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
22 juin à minuit : Uruguay-Cap-Vert (Hard Rock Stadium, Miami)
27 juin à 2h du matin : Uruguay-Espagne (Estadio Akron, Guadalajara)
27 juin à 2h du matin : Cap-Vert-Arabie saoudite (NRG Stadium, Houston)
Groupe I
16 juin à 21h : France-Sénégal (MetLife Stadium, New York)
17 juin à minuit : Bolivie/Irak/Suriname-Norvège (Gillette Stadium, Boston)
22 juin à 23h : France-Bolivie/Irak/Suriname (Lincoln Financial Field, Philadelphie)
23 juin à 2h du matin : Norvège-Sénégal (MetLife Stadium, New York)
26 juin à 21h : Norvège-France (Gillette Stadium, Boston)
26 juin à 21h : Sénégal-Bolivie/Irak/Suriname (BMO Field, Toronto)
Groupe J
16 juin à 6h du matin : Autriche-Jordanie (Levi's Stadium, San Francisco)
17 juin à 3h du matin : Argentine-Algérie (Arrowhead Stadium, Kansas City)
22 juin à 19h : Argentine-Autriche (AT&T Stadium, Arlington)
23 juin à 5h du matin : Jordanie-Algérie (Levi's Stadium, San Francisco)
28 juin à 4h du matin : Jordanie-Argentine (AT&T Stadium, Arlington)
28 juin à 4h du matin : Algérie-Autriche (Arrowhead Stadium, Kansas City)
Groupe K
17 juin à 19h : Portugal-RD Congo/Nouvelle-Calédonie/Jamaïque (NRG Stadium, Houston)
18 juin à 4h du matin : Ouzbékistan-Colombie (Estadio Azteca, Mexico)
23 juin à 19h : Portugal-Ouzbékistan (NRG Stadium, Houston)
24 juin à 4h du matin : Colombie-RD Congo/Nouvelle-Calédonie/Jamaïque (Estadio Akron, Guadalajara)
28 juin à 1h30 du matin : Colombie-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami)
28 juin à 1h30 du matin : RD Congo/Nouvelle-Calédonie/Jamaïque-Ouzbékistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
Groupe L
17 juin à 22h : Angleterre-Croatie (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto)
18 juin à 1h du matin : Ghana-Panama (BMO Field, Toronto)
23 juin à 22h : Angleterre-Ghana (Gillette Stadium, Boston)
24 juin à 1h du matin : Panama-Croatie (BMO Field, Toronto)
27 juin à 23h : Panama-Angleterre (MetLife Stadium, New York)
27 juin à 23h : Croatie-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphie)