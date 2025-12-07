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Coupe du monde 2026 : le calendrier complet du Maroc

Les Marocains vont disputer leur 7e Coupe du monde. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Placé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 en compagnie du Brésil, le Maroc connaît désormais son calendrier et ses horaires.

Les Lions de l'Atlas vont-ils créer la sensation comme en 2022 ? Après une demi-finale historique au Qatar, l’équipe du Maroc sera de retour à la Coupe du monde en 2026. Les Lions de l’Atlas espèrent bien mais pour cela, il faudra d’abord bien performer lors de la phase de poules.

Placés dans le groupe C en compagnie du Brésil, de l’Ecosse et de Haïti, les hommes de Walid Regragui disputeront tous leurs matchs sur la côte Est des États-Unis et commenceront par les quintuples champions du monde brésiliens.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici le programme complet des rencontres, groupe par groupe Lire

Le programme du Maroc

13 juin : Brésil - Maroc (Minuit, heure française) à New York
19 juin : Ecosse - Maroc (Minuit, heure française) à Boston
24 juin : Maroc - Haïti (Minuit, heure française) à Atlanta

Coupe du monde 2026FootballMaroc

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