Coupe du monde 2026 : le calendrier complet du Maroc

Placé dans le groupe C de la Coupe du monde 2026 en compagnie du Brésil, le Maroc connaît désormais son calendrier et ses horaires.

Les Lions de l'Atlas vont-ils créer la sensation comme en 2022 ? Après une demi-finale historique au Qatar, l’équipe du Maroc sera de retour à la Coupe du monde en 2026. Les Lions de l’Atlas espèrent bien mais pour cela, il faudra d’abord bien performer lors de la phase de poules.

Placés dans le groupe C en compagnie du Brésil, de l’Ecosse et de Haïti, les hommes de Walid Regragui disputeront tous leurs matchs sur la côte Est des États-Unis et commenceront par les quintuples champions du monde brésiliens.

Le programme du Maroc

13 juin : Brésil - Maroc (Minuit, heure française) à New York

19 juin : Ecosse - Maroc (Minuit, heure française) à Boston

24 juin : Maroc - Haïti (Minuit, heure française) à Atlanta