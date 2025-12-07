«Quelqu’un ne veut pas de moi dans le club» : Mohamed Salah va-t-il quitter Liverpool ?

Sur le banc pour le troisième match de suite, samedi contre Leeds (3-3), Mohamed Salah a dénoncé l’attitude de son entraîneur et de Liverpool après la rencontre.

Rien ne va plus chez les Reds. Accroché dans le temps additionnel samedi à Leeds (3-3), Liverpool, champion d’Angleterre en titre, a subi une nouvelle contre-performance. Huitième de Premier League, le club anglais n'a empoché que deux victoires dans ses dix derniers matchs de championnat.

Et pour ne rien arranger, le revers à Leeds a été suivi par une déclaration de Mohamed Salah, qui s'interroge ouvertement sur son avenir. «J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture, a déclaré l’Egyptien. Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée.»

Un dernier match contre Brighton ?

L'entraîneur Arne Slot avait fait le choix de laisser son attaquant vedette sur le banc au coup d'envoi pour la troisième fois d'affilée. «J'ai dit à plusieurs reprises auparavant que j'avais une bonne relation avec l'entraîneur et tout d'un coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble, d'après ce que je vois, que quelqu'un ne veut pas de moi dans le club», a-t-il insisté.

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Mohammed Salah går til angrep på Liverpool og Arne Slot💣



— Jeg føler at jeg hadde et godt forhold til manageren, men nå har jeg plutselig ikke det lenger



Egypteren sier han føler at klubben har kastet han under bussen ved å benke han de siste tre kampene😳 pic.twitter.com/Db37Z2Fiiw — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) December 6, 2025

Âgé de 33 ans, Mo Salah s’est même projeté sur le match de championnat le week-end prochain contre Brighton qui pourrait être son dernier avec Liverpool. «Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai», a-t-il lâché.

Mohamed Salah a été un des principaux acteurs du titre de champion d'Angleterre au printemps dernier, élu au passage meilleur joueur de la saison 2024-2025. Depuis le début de la saison, le troisième meilleur buteur de l'histoire du club (250 buts en 420 matchs), dont le contrat a été prolongé en avril, a perdu son statut de titulaire indiscutable.