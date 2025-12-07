Ski de bosses : Perrine Laffont deuxième à Ruka pour la reprise de sa saison

La multiple championne du monde de ski de bosses, Perrine Laffont, a terminé sur le podium de la première manche de Coupe du monde, ce dimanche 7 décembre à Ruka, en Finlande.

Un 68ᵉ podium en Coupe du monde pour Perrine Laffont. À deux mois des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, la Française a parfaitement lancé sa saison avec une deuxième place lors de la première étape de Coupe du monde de ski de bosses, ce dimanche 7 décembre, à Ruka (Finlande).

Deuxième place pour Perrine Laffont sur la première manche de la saison de la Coupe du monde de ski de bosses !



La Française est battue par l'Américaine Tess Johnson. #lequipeSKIpic.twitter.com/DblJoW10P7 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 7, 2025

Deuxième des qualifications derrière l'Américaine Tess Johnson, la Française a fini en tête lors de la finale grâce à un reverse japan, la nouvelle figure qu'elle a dévoilée en Finlande. Mais en ski de bosses, la victoire finale est décernée lors d'une super finale, disputée entre les six meilleures concurrentes de la journée.

Retour à la compétition de Jakara Anthony, la championne olympique en titre

Avec 77,43 points, la sextuple championne du monde s'est intercalée entre deux Américaines, Tess Johnson, sacrée avec 78,86 points, et Olivia Giaccio, troisième (74,35 points).

La championne olympique en titre, l'Australienne Jakara Anthony, a terminé sixième de la super finale. Un résultat encourageant pour son retour à la compétition, après sa longue absence en raison d'une fracture de la clavicule.

Chez les hommes, le Français Benjamin Cavet a terminé septième, manquant de peu la super finale.