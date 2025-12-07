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UFC 323 : la terrible blessure d’Alexandre Pantoja à l'épaule après seulement 26 secondes de combat

Le moment où Alexandre Pantoja s'est blessé contre Joshua Van. [Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit de samedi à dimanche, Alexandre Pantoja s’est blessé après 26 secondes de combat à l'épaule alors qu’il défendait sa ceinture à l’UFC 323.

Un scénario terrible. Dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Alexandre Pantoja défendait sa ceinture 57 kg à l’UFC 323 face au jeune Joshua Van. Malheureusement pour lui, le combattant brésilien de MMA s’est retourné l'épaule au bout de 26 secondes.

La scène s’est produite après une défense sur un takedown contre le Birman. Sur les images, on aperçoit son membre se disloquer. On voit également son coude bouger mais selon Dana White, patron de l'UFC, c'est bel et bien l'épaule qui a été touchée. «The Cannibal» n’a donc pas été en mesure de poursuivre et l’arbitre a mis fin au combat.

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«J’ai connu pire, je reviendrai encore plus fort, vous pouvez en être sûr» a posté sur Instagram Alexandre Pantoja.

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