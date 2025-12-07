UFC 323 : la terrible blessure d’Alexandre Pantoja à l'épaule après seulement 26 secondes de combat

Dans la nuit de samedi à dimanche, Alexandre Pantoja s’est blessé après 26 secondes de combat à l'épaule alors qu’il défendait sa ceinture à l’UFC 323.

Un scénario terrible. Dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Alexandre Pantoja défendait sa ceinture 57 kg à l’UFC 323 face au jeune Joshua Van. Malheureusement pour lui, le combattant brésilien de MMA s’est retourné l'épaule au bout de 26 secondes.

Joshua Van defeats Alexandre Pantoja to become the new UFC flyweight champion.



Pantoja suffered an arm injury in the first round which resulted in the stoppage. #UFC323pic.twitter.com/g5U7Euthz2 — SportsCenter (@SportsCenter) December 7, 2025

La scène s’est produite après une défense sur un takedown contre le Birman. Sur les images, on aperçoit son membre se disloquer. On voit également son coude bouger mais selon Dana White, patron de l'UFC, c'est bel et bien l'épaule qui a été touchée. «The Cannibal» n’a donc pas été en mesure de poursuivre et l’arbitre a mis fin au combat.

«J’ai connu pire, je reviendrai encore plus fort, vous pouvez en être sûr» a posté sur Instagram Alexandre Pantoja.