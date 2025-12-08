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Coupe du monde 2026 : le calendrier complet de l’Algérie

Mohamed Amoura et l'Algérie seront ambitieux dans ce Mondial. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Algérie, placée dans le groupe J en compagnie de l’Argentine, à la Coupe du monde 2026, affrontera les champions du monde en titre pour commencer.

Les Fennecs sont de retour et sont ambitieux. Absente en 2022 au Qatar, l’Algérie sera présente à la Coupe du monde 2026 l’été prochain.Les hommes de Vladimir Petkovic, placés dans le groupe J, commenceront leur compétition par choc contre les champions du monde en titre argentins.

Les Algériens enchaîneront ensuite contre la Jordanie et l’Autriche.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici le programme complet des rencontres, groupe par groupe Lire

Programme TV

16 juin : Argentine – Algérie (4h, heure française) à Kansas City.
22 juin : Jordanie – Algérie (8h, heure française) à San Francisco.
27 juin : Algérie – Autriche (5h, heure française) à Kansas City.

AlgérieCoupe du monde 2026Football

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