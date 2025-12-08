Formule 1 : pourquoi Lando Norris n’a-t-il pas reçu son trophée de champion du monde ?

Sacré dimanche champion du monde Formule 1 pour la première fois, Lando Norris n’a pas eu l’occasion de soulever le trophée officiel.

Une cérémonie décalée. Troisième du Grand Prix d’Abou Dhabi, dernière course de la saison de Formule 1 dimanche, Lando Norris a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, devenant ainsi le 35e pilote titré depuis 1950. Pour autant, il n’a pas reçu son trophée officiel.

En effet, le Britannique, qui a soulevé simplement son trophée de troisième de la course sur le circuit de Yas Marina, ne recevra son précieux gain le 12 décembre lors de la cérémonie annuelle de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Ce sera d’ailleurs à Tachkent en Ouzbékistan que Lando Norris recevra le trophée conçu par Richard Fox en 1995.