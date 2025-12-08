«Je ne veux pas me battre contre lui» : Khamzat Chimaev refuse d'affronter ce combattant français de l’UFC

Dans une interview diffusée ce lundi, Khamzat Chimaev, star de l’UFC, a confié qu'il ne souhaitait pas combattre le Français Nassourdine Imavov, son challenger officiel.

Le combat aura-t-il lieu ? Actuel champion des poids moyens de l’UFC, Khamzat Chimaev, natif de Tchétchénie mais représentant les Émirats Arabes Unis, s’est confié à ESPN sur son futur combat.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui qui a pris la ceinture de la catégorie en août dernier en battant le Sud-Africain Dricus Du Plessis ne semble pas vraiment prêt à affronter le Français Nassourdine Imavov, son challenger numéro un.

‼️Khamzat Chimaev says he doesn’t really want to fight Imavov



“He’s a good guy- if you ask me, I don’t want to fight this guy. He’s from Dagestan, there will be a lot of drama”



via @espnmmapic.twitter.com/JaGJcP9x1L — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) December 8, 2025

«Il connaît mon niveau en lutte, je connais son niveau en striking […] C’est un type bien, je le connais, il me connait, on se connait, a expliqué Borz au média sportif américain. Si vous me demandez, je ne veux pas affronter ce gars. On se connait, il est musulman, il vient du Daghestan… Il va y avoir beaucoup de drama.»

Khamzat Chimaev, récemment aperçu du côté de Grozny avec notamment Jon Jones, a toutefois indiqué que si le combat devait se faire, il serait partant malgré tout. «S’il veut toujours le faire, comment je pourrais dire non ?», a-t-il questionné. Réponse dans les prochaines semaines.