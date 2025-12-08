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«Je ne veux pas me battre contre lui» : Khamzat Chimaev refuse d'affronter ce combattant français de l’UFC

Khamzat Chimaev est l'actuel champion des poids moyens de l'UFC. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans une interview diffusée ce lundi, Khamzat Chimaev, star de l’UFC, a confié qu'il ne souhaitait pas combattre le Français Nassourdine Imavov, son challenger officiel.

Le combat aura-t-il lieu ? Actuel champion des poids moyens de l’UFC, Khamzat Chimaev, natif de Tchétchénie mais représentant les Émirats Arabes Unis, s’est confié à ESPN sur son futur combat. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui qui a pris la ceinture de la catégorie en août dernier en battant le Sud-Africain Dricus Du Plessis ne semble pas vraiment prêt à affronter le Français Nassourdine Imavov, son challenger numéro un.

«Il connaît mon niveau en lutte, je connais son niveau en striking […] C’est un type bien, je le connais, il me connait, on se connait, a expliqué Borz au média sportif américain. Si vous me demandez, je ne veux pas affronter ce gars. On se connait, il est musulman, il vient du Daghestan… Il va y avoir beaucoup de drama.»

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Khamzat Chimaev, récemment aperçu du côté de Grozny avec notamment Jon Jones, a toutefois indiqué que si le combat devait se faire, il serait partant malgré tout. «S’il veut toujours le faire, comment je pourrais dire non ?», a-t-il questionné. Réponse dans les prochaines semaines.

MMAUFCNassourdine ImavovKhamzat ChimaevSport

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