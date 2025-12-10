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Coupe du monde 2026 : comment obtenir des billets pour la compétition ?

La finale de la Coupe du monde 2026 se disputera à New York. [Cal Sport Media / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après le récent tirage au sort de la Coupe du monde 2026, une nouvelle phase de vente de billetterie va s’ouvrir ce jeudi 11 décembre, comme l’a confirmé la Fifa. 

C’est la première vente depuis le tirage au sort. Elle devrait donc attirer encore un peu plus. Après la première phase en septembre pour les clients des cartes Visa (partenaire de la Fifa) et une deuxième destinée aux résidents des trois pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique) en octobre, place à une nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du monde 2026 à partir de ce jeudi.

Cette fois-ci, les supporters du monde entier y auront accès. Ainsi, du 11 décembre, 17 heures (heure française) au 13 janvier 2026, 17 heures (heure française), tout le monde pourra s’inscrire à un tirage au sort, avec la possibilité de sélectionner des affiches en fonction des résultats de ce tirage. Le tout se passera sur les différentes plateformes de la Fifa. Il sera possible d’acheter jusqu’à 40 billets maximum.

En février, les réponses seront rendues. Pour les non-chanceux, il y aura encore une possibilité d’obtenir des billets pour la Coupe du Monde. La Fifa, à partir du printemps, lancera une billetterie totale. Il y aura également la plateforme de revente.

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Pour le moment, l’instance a déjà vendu plus de deux millions de billets pour cet événement. 

Coupe du monde 2026Football

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