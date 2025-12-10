Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : voici les deux potentiels adversaires du PSG en Coupe intercontinentale

Flamengo a battu Cruz Azul, ce mercredi à Doha. [REUTERS/Mohammed Salem]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG affrontera le vainqueur de la rencontre entre Flamengo et Pyramids FC lors de la finale de la Coupe intercontinentale le mercredi 17 décembre au Qatar.

Paris en sait un peu plus. Ce mercredi, la formation brésilienne de Flamengo a battu le club mexicain de Cruz Azul (2-1), au Qatar, lors «Derby des Amériques», autrement dit le quart de finale de la Coupe intercontinentale, grâce à un doublé de l'Uruguayen Giorgian de Arrascaeta (14e, 71e).

Grâce à ce succès, le club carioca affrontera samedi, toujours au Qatar, Pyramids FC, la formation égyptienne qui a remporté sa première Ligue des champions africaine en juin.

Le vainqueur affrontera donc le PSG en finale, le mercredi 17 décembre à Doha.

Sur le même sujet Municipales 2026 à Paris : Emmanuel Grégoire favorable à une vente du Parc des Princes au PSG Lire

Pour rappel, la Coupe intercontinentale réunit les six clubs vainqueurs de la C1 de chaque confédération dans un format resserré.

PSGCoupe IntercontinaleFootball

À suivre aussi

Sacre du PSG : destructions, pillages... Une étude chiffre le coût des violences
Geoffroy Lejeune : «Il va falloir employer les grands moyens»
Violences après le sacre du PSG : «Il va falloir employer les grands moyens et le portefeuille est l’une des manières les plus efficaces», assure Geoffroy Lejeune
Pont de Bir-Hakimi, Boulevard Ousmane... Ces rues célèbres ont été rebaptisées pour fêter le sacre du PSG

Ailleurs sur le web

Dernières actualités