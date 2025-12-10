Football : voici les deux potentiels adversaires du PSG en Coupe intercontinentale

Le PSG affrontera le vainqueur de la rencontre entre Flamengo et Pyramids FC lors de la finale de la Coupe intercontinentale le mercredi 17 décembre au Qatar.

Paris en sait un peu plus. Ce mercredi, la formation brésilienne de Flamengo a battu le club mexicain de Cruz Azul (2-1), au Qatar, lors «Derby des Amériques», autrement dit le quart de finale de la Coupe intercontinentale, grâce à un doublé de l'Uruguayen Giorgian de Arrascaeta (14e, 71e).

Grâce à ce succès, le club carioca affrontera samedi, toujours au Qatar, Pyramids FC, la formation égyptienne qui a remporté sa première Ligue des champions africaine en juin.

Le vainqueur affrontera donc le PSG en finale, le mercredi 17 décembre à Doha.

Pour rappel, la Coupe intercontinentale réunit les six clubs vainqueurs de la C1 de chaque confédération dans un format resserré.