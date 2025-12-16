Tennis de table : voici le classement mondial final d’Alexis et Félix Lebrun en 2025

Le classement final de l’année 2025 de tennis de table a été dévoilé ce mardi 16 décembre. Alexis et Félix Lebrun figurent dans le Top 10.

Ils sont bien installés dans le Top 10. Alexis et Félix Lebrun font partie des dix meilleurs joueurs du monde de tennis de table, selon le classement final publié ce mardi, à l'issue des Finales WTT.

Dans un classement dominé par le Chinois Wang Chuqin devant son compatriote Lin Shidong, Alexis est en neuvième position alors que son frère cadet est sixième. A noter que Simon Gauzy pointe à la 17e place.

Le top 10 mondial

1. WANG Chuqin - Chine (9.925 points)

2. LIN Shidong - Chine (7.425 points)

3. Hugo CALDERANO - Brésil (6.050 points)

4. Tomokazu HARIMOTO - Japon (5.950 points)

5. Truls MOREGARD - Suède (5.715 points)

6. Félix LEBRUN - France (4.135 points)

7. LIANG Jingkun - Chine (3.690 points)

8. Sora MATSUSHIMA - Japon (3.110 points)

9. Alexis LEBRUN - France (2.710 points)

10. Dang QIU - Allemagne (2.630 points)