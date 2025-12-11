Tennis de table : le magnifique exploit de Félix Lebrun aux WTT Finals

Félix Lebrun a renversé, ce jeudi, le Brésilien Hugo Calderano pour se qualifier pour les quarts de finale des WTT Finals, imitant son frère Alexis.

Il n’y aura pas un mais deux Lebrun dans le top 8 à Hong Kong. Au lendemain de la qualification de son frère Alexis, Félix Lebrun (19 ans) a renversé, ce jeudi, le Brésilien Hugo Calderano pour se hisser en quarts de finale des WTT Finals (5-11, 12-10, 11-6, 8-10, 11-8, 11-7).

IL L'A FAIT !!!! FÉLIX LEBRUN ÉLIMINE LE N°3 MONDIAL ! 🇫🇷😍



Sa première victoire en carrière aux Finals ! Félix est en quart de finale ! 🔥



🔜Il jouera Harimoto🇯🇵 pour une place en demi-finale des WTT Finals pic.twitter.com/Dmg0FF5NPW — Cho Allez !🏓 (@ChoAllez) December 11, 2025

Tout avait pourtant très mal commencé pour le cadet de la fratrie. Le Montpelliérain (6e mondial) a rapidement concédé la première manche avant de se retrouver largement mené dans le second set (1-6). Apparu très frustré, hurlant sa rage, il ne s’est néanmoins pas désuni et a su se ressaisir pour recoller au score.

Il a ensuite empoché le 3e set pour faire la course en tête, mais le 3e joueur mondial est revenu à égalité à deux manches partout, rendant imprévisible l’issue de la partie. Elle a finalement tourné à l’avantage de Félix Lebrun, comme souvent face au Brésilien puisqu’il mène désormais cinq victoires à trois dans leurs confrontations directes.

Avec leur qualification, les deux frères continuent d’écrire l’histoire du tennis de table français, alors qu’aucun tricolore n’avait remporté un match aux WTT Finals depuis dix ans. Et ce n’est peut-être pas fini. Même si le défi promet d’être grand pour l’un est l’autre.

Alexis Lebrun sera opposé, ce vendredi (5h55), au numéro 1 mondial Wang Chuqin pour une place dans le dernier carré. Félix va, lui, défier Tomokazu Harimoto, tombeur de Simon Gauzy un peu plus tôt dans la journée. Et le Japonais lui réussit plutôt très bien pour l’avoir toujours battu en quatre confrontations en compétitions individuelles.