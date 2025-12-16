Trophées Fifa The Best 2025 : voici le palmarès complet par catégorie

La cérémonie des Trophées Fifa The Best a eu lieu ce mardi 16 décembre à Doha (Qatar). Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de l’année 2025. Voici le palmarès complet.
Prix du Meilleur joueur
Ousmane Dembélé (France/PSG)
Prix de la meilleure joueuse
Aitana Bonmati (Espagne/Barcelone)
Prix du Meilleur entraîneur dans le football masculin
Luis Enrique (PSG)
Equipe de l'année masculine
Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Lamine Yamal, Dembélé.
Equipe de l'année féminine
Hampton - Bronze, Williamson, Paredes, Battlle - Bonmati, Guijarro, Pina - Caldentey, Russo, Putellas.
Prix du Meilleur entraîneur dans le football féminin
Sarina Wiegman (Angleterre)
Prix du meilleur gardien
Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG/Manchester City)
Prix de la meilleure gardienne
Hannah Hampton (Angleterre/Chelsea)
Prix du plus beau but masculin
Santiago Montiel (Argentine)
We'll never tire of this goal. 🤸♂️
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prix du Plus beau but féminin
Lizbeth Ovalle (Mexique)
Lizbeth Ovalle, take a bow.
A goal worthy of the Marta award. 😮💨
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Prix du fair-play
Andreas Harlass-Neuking (Médecin de l'équipe du SSV Jahn Regensburg)
Prix des Supporters de la FIFA
Les fans du Zakho SC