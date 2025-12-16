Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Trophées Fifa The Best 2025 : voici le palmarès complet par catégorie

Après le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a été élu joueur de l'année Fifa. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La cérémonie des Trophées Fifa The Best a eu lieu ce mardi 16 décembre à Doha (Qatar). Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de l’année 2025. Voici le palmarès complet.

Prix du Meilleur joueur

Ousmane Dembélé (France/PSG)

Prix de la meilleure joueuse

Aitana Bonmati (Espagne/Barcelone)

Prix du Meilleur entraîneur dans le football masculin

Luis Enrique (PSG)

Equipe de l'année masculine

Donnarumma - Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes - Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri - Lamine Yamal, Dembélé.

Equipe de l'année féminine

Hampton - Bronze, Williamson, Paredes, Battlle - Bonmati, Guijarro, Pina - Caldentey, Russo, Putellas.

Prix du Meilleur entraîneur dans le football féminin

Sarina Wiegman (Angleterre)

Prix du meilleur gardien

Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG/Manchester City)

Prix de la meilleure gardienne

Hannah Hampton (Angleterre/Chelsea)

Prix du plus beau but masculin

Santiago Montiel (Argentine)

Prix du Plus beau but féminin

Lizbeth Ovalle (Mexique)

Prix du fair-play

Andreas Harlass-Neuking (Médecin de l'équipe du SSV Jahn Regensburg)

Prix des Supporters de la FIFA

Les fans du Zakho SC

fifa the bestFootball

À suivre aussi

Fifa The Best 2025 : voici la date et le lieu de la cérémonie

Ailleurs sur le web

Dernières actualités