Fifa The Best 2025 : voici la date et le lieu de la cérémonie

La cérémonie des trophées Fifa The Best 2025, pour laquelle sont nominés Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, aura lieu ce mardi.

Les derniers trophées de l’année. La cérémonie des Fifa The Best se tiendra mardi à 18h à Doha (Qatar) où le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et le capitaine des Bleus Kylian Mbappé figurent parmi les onze prétendants, a annoncé dimanche l'instance mondiale. La soirée aura lieu la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo, qui se tient également à Doha.

Chez les hommes, en plus de Mbappé et Dembélé, sont également nommés Lamine Yamal, Achraf Hakimi ou encore Mohamed Salah et Harry Kane. Dix-sept joueuses s'affronteront pour la distinction féminine avec deux Françaises en lice : Sandy Baltimore et Kadidiatou Diani.

Supporters, médias, capitaines et sélectionneurs

L'Espagnol Luis Enrique figure sans surprise parmi les nommés pour le trophée du meilleur entraîneur d'une équipe masculine, face à six rivaux dont Hansi Flick (FC Barcelone) et Arne Slot (Liverpool). Chez les femmes, la Néerlandaise Sarina Wiegman tient la corde, mais la Française Sonia Bompastor a été sélectionnée dès sa première saison à la tête de Chelsea.

D'autres prix couronneront les meilleurs gardien et gardienne, tandis que les prix Marta (femmes) et Puskas (hommes) seront attribués aux plus beaux buts de l'année. Les lauréats ont été désignés par un vote des supporters, de représentants des médias, des capitaines et des sélectionneurs des équipes nationales.