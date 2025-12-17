Jordanie-Maroc, finale de la Coupe arabe 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La Jordanie et le Maroc s’affrontent en finale de la Coupe Arabe de la Fifa, ce jeudi 18 décembre à Lusail (Qatar).

Qui succédera à l’Algérie ? La Jordanie et le Maroc se retrouvent en finale de la Coupe Arabe de la Fifa 2025 ce jeudi dans le stade de Lusail (Qatar), là-même où l’Argentine avait décroché son titre mondial contre l’équipe de France en décembre 2022.

Vainqueur de l’Arabie saoudite d’Hervé Renard (1-0) en demi-finale, la surprenante équipe jordanienne, qui disputera d’ailleurs la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada dans quelques mois, a l’occasion d’inscrire pour la première fois son nom au palmarès de cette compétition.

En face, les Lions de l’Atlas, entraînés par Tarik Sektioui et qui présentent une équipe sans évidemment leurs grandes stars (dont Achraf Hakimi) qui préparent la CAN 2025 (21 décembre-19 janvier), ont battu les Emirats Arabes Unis (3-0) pour valider leur ticket pour cette finale. Ils avaient remporté l’édition 2012.

Programme TV

Jordanie – Maroc

Finale Coupe Arabe 2025

Jeudi 18 décembre

17h sur beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal