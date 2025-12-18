Coupe arabe de la FIFA 2025 : les résultats complets après la victoire finale du Maroc

La Coupe Arabe de football 2025, organisée par la FIFA, a été remporté ce jeudi 18 décembre par le Maroc en battant la Jordanie (3-2 a.p.). Voici les résultats complets.

Phase de groupes

Lundi 1er décembre

Tunisie – Syrie : 0-1

Qatar – Palestine : 0-1

Mardi 2 décembre

Maroc – Comores : 3-1

Egypte - Koweït : 1-1

Arabie Saoudite – Oman : 2-1

Mercredi 3 décembre

Algérie – Soudan : 0-0

Irak - Bahreïn : 2-1

Jordanie – Émirats arabes unis : 2-1

Jeudi 4 décembre

Palestine – Tunisie : 2-2

Syrie – Qatar : 1-1

Vendredi 5 décembre

Oman – Maroc : 0-0

Comores – Arabie Saoudite : 1-3

Samedi 6 décembre

Koweït – Jordanie : 1-3

Bahreïn – Algérie : 1-5

Soudan - Irak : 0-2

Émirats arabes unis – Egypte : 1-1

Dimanche 7 décembre

Qatar – Tunisie : 0-3

Syrie – Palestine : 0-0

Lundi 8 décembre

Maroc – Arabie Saoudite : 1-0

Oman – Comores : 2-1

Mardi 9 décembre

Emirats arabes unis – Koweït : 3-1

Egypte – Jordanie : 0-3

Algérie – Irak : 2-0

Bahreïn - Soudan : 3-1

Quarts de finale

Jeudi 11 décembre

Maroc - Syrie : 1-0

Palestine - Arabie Saoudite : 1-2 a.p.



Vendredi 12 décembre

Jordanie - Irak : 1-0

Algérie - Emirats arabes unis : 1-1 a.p. (6-7 aux TAB)

Demi-finales

Lundi 15 décembre

15h30 : Maroc - Emirats arabes unis

18h30 : Arabie Saoudite - Jordanie

Match pour la 3e place

Jeudi 18 décembre

Arabie Saoudite - Emirats arabes unis : 0-0 (arrêtée à la pause en raison des intempéries)

Finale

Jeudi 18 décembre

Jordanie - Maroc : 2-3 a.p.