Coupe arabe de la FIFA 2025 : les résultats complets après la victoire finale du Maroc

La Coupe Arabe de football 2025, organisée par la FIFA, a été remporté ce jeudi 18 décembre par le Maroc en battant la Jordanie (3-2 a.p.). Voici les résultats complets.
Phase de groupes
Lundi 1er décembre
Tunisie – Syrie : 0-1
Qatar – Palestine : 0-1
Mardi 2 décembre
Maroc – Comores : 3-1
Egypte - Koweït : 1-1
Arabie Saoudite – Oman : 2-1
Mercredi 3 décembre
Algérie – Soudan : 0-0
Irak - Bahreïn : 2-1
Jordanie – Émirats arabes unis : 2-1
Jeudi 4 décembre
Palestine – Tunisie : 2-2
Syrie – Qatar : 1-1
Vendredi 5 décembre
Oman – Maroc : 0-0
Comores – Arabie Saoudite : 1-3
Samedi 6 décembre
Koweït – Jordanie : 1-3
Bahreïn – Algérie : 1-5
Soudan - Irak : 0-2
Émirats arabes unis – Egypte : 1-1
Dimanche 7 décembre
Qatar – Tunisie : 0-3
Syrie – Palestine : 0-0
Lundi 8 décembre
Maroc – Arabie Saoudite : 1-0
Oman – Comores : 2-1
Mardi 9 décembre
Emirats arabes unis – Koweït : 3-1
Egypte – Jordanie : 0-3
Algérie – Irak : 2-0
Bahreïn - Soudan : 3-1
Quarts de finale
Jeudi 11 décembre
Maroc - Syrie : 1-0
Palestine - Arabie Saoudite : 1-2 a.p.
Vendredi 12 décembre
Jordanie - Irak : 1-0
Algérie - Emirats arabes unis : 1-1 a.p. (6-7 aux TAB)
Demi-finales
Lundi 15 décembre
15h30 : Maroc - Emirats arabes unis
18h30 : Arabie Saoudite - Jordanie
Match pour la 3e place
Jeudi 18 décembre
Arabie Saoudite - Emirats arabes unis : 0-0 (arrêtée à la pause en raison des intempéries)
Finale
Jeudi 18 décembre
Jordanie - Maroc : 2-3 a.p.